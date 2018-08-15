Турция ввязалась в торговую войну с США

Пошлина за пошлину: Турция ввязалась в войну с США

Турция присоединилась к странам, участвующим в торговой войне с США. Президент Реджеп Тайин Эрдоган распорядился поднять ввозные пошлины на группу американских товаров. Ранее Штаты ввели повышенные пошлины на сталь и алюминия из Турции. Кроме того, против турецких чиновников были введены персональные санкции. Турецкая лира с начала года подешевела уже почти вдвое.

Турция повысила пошлины на табачные изделия, алкоголь, автомобили, косметику, рис, фрукты и другие товары, поставляемые в страну из США. Размер пошлины составит от 20% до 140%. Ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган пообещал ввести запрет на продажу американской электроники.

Эти действия стали ответом на недружественный шаг США, увеличивших пошлины на сталь и алюминий для Турции до 50% и 20%. Это вдвое больше повышенного сбора для России, Китая и Евросоюза

«Я только что одобрил удвоение тарифов на сталь и алюминий в отношении Турции, в то время как ее валюта, турецкая лира, быстро идет вниз против нашего сильного доллара!» — написал американский президент Дональд Трамп в твиттере в минувшую пятницу.

Он также добавил, что на данный момент отношения Турции и США «не так хороши».

В первых числах августа Минфин США ввел санкции против министра юстиции Турции Абдулахмита Гюля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, обвинив их в «серьезных нарушениях прав человека». Америку не устраивает политика Анкары, которая жестко расправляется с оппозицией и неугодными журналистами, продолжая отыгрывать попытку госпереворота 16 июля 2016 года. Кроме того, Вашингтон добивается освобождения пастора Эндрю Брансона , задержанного в том же 2016 году в Турции.

Введение США пошлин, а также жесткая риторика Трампа вызвали обвал турецкой лиры по отношению к доллару. На пике падение достигло 20%. Это вызвало крайне негативную реакцию президента республики Эрдогана.

Он назвал действия США ударом в спину, заявил о поиске новых союзников, заверил, что Турция не проиграет в экономической войне, и пообещал ответить на пошлины. Эрдоган, в частности, сказал, что Турция «говорит прощай» тем, кто приносит в жертву стратегическое партнерство и союзничество со страной с 81 миллионом жителей ради связей с боевиками террористических организаций.

«Мы ответим тем, кто объявил торговую войну всему миру и втянул в нее нашу страну, повернувшись к новыми рынкам, сотрудничеству в рамках новых объединений и новым союзам», — подчеркнул Эрдоган.

Он также выразил уверенность в том, что планы недругов страны, направленные на подчинение Анкары «во всех сферах, от финансов до политики», обречены на провал.

Попытка экономического давления на Турцию со стороны США не увенчается успехом, уверен Эрдоган. По его словам, Соединенные Штаты пытаются навредить турецкой экономике, так как она является одной из самых сильных — 17-я в мире по объему ВВП и 13-я по паритету покупательной способности.

«Консервация производства недопустима. Нужно больше производить и экспортировать», — заключил Эрдоган.

Он призвал граждан страны сдавать доллары и евро, чтобы поддержать турецкую лиру.

Прокуратура Анкары сообщила о начале официального расследования по факту произошедшего в стране финансового кризиса. В официальном заявлении отмечается, что действия в рамках данного расследования будут направлены в отношении лиц и СМИ, которые могут представлять угрозу экономической безопасности страны. МВД в свою очередь сообщило, что о начале расследования в отношении 346 аккаунтов, которые занимались «провокацией роста обменного курса».

Аналитики отмечают, впрочем, что проблемы у турецкой лиры появились не вчера и связаны не только с санкциями и пошлинами.

Девальвация турецкой лиры вызвана также опасениями по поводу влияния президента Эрдогана на денежно-кредитную политику, отмечает Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра».

Андрей Кузнецов из Sberbank CIB подчеркивает, что в Турции продолжается валютный кризис — местные кредитно-денежные власти пока не представили плана мер, которые обнадежили бы участников рынка.

Курс турецкой валюты в понедельник упал еще на 7% — до 7 лир за доллар. С начала года лира подешевела к доллару примерно в два раза.