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ЦБ третий день подряд не покупает валюту
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ЦБ не купил валюту для Минфина третий день подряд 

Ведомости 16 минут назад
Центробанк не приобретает иностранную валюту для Минфина на внутреннем рынке уже третий день подряд, следует из данных на сайте регулятора. Из-за резкого ослабления рубля ЦБ в четверг, 9 августа, снизил закупки валюты вдвое, а с пятницы по вторник (10, 13 и 14 августа) вовсе не проводил их.
Анонс новых санкций США на прошлой неделе спровоцировал падение курса рубля и российского фондового рынка. ЦБ назвал такую реакцию рынка естественной и подчеркнул, что располагает всеми инструментами для устранения угроз финансовой стабильности. Регулятор отметил, что может скорректировать ежедневные закупки валюты, однако в перспективе общий размер интервенций не изменится.
В апреле этого года, из-за аналогичной ситуации на рынке после введения США санкций против российских чиновников и бизнеса, ЦБ также временно приостанавливал закупки валюты для стабилизации курса рубля, однако затем наверстал их. В результате общая запланированная сумма валютных интервенций не изменилась.
ЦБ приобретает валюту в пропорции 45% долларов, 45% евро и 10% фунтов на дополнительные по сравнению с заложенными в бюджете нефтегазовые доходы. Механизм реализуется в рамках бюджетного правила и призван снизить зависимость курса рубля и российской экономики от углеводородов. Купленная валюта идет на пополнение фонда национального благосостояния.
В августе — начале сентября Минфин планировал направить на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке рекордную сумму в 383,2 млрд руб., ежедневно тратя на эти цели 16,7 млрд руб.
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