Минпромторг планирует нарастить объем производства медикаментов

Минпромторг планирует нарастить объем производства медикаментовПомимо таких смелых планов, Минпромторг планирует ежегодно проводить регистрацию более ста новых медицинских препаратов. В ведомстве сообщили, что стратегия развития медицинской промышленности была разработана в связи с исполнением майских указов Президента РФ Владимира Путина . Примечательно то, что ни один пункт прошлой стратегии, которая была предусмотрена до 2020, года не был выполнен.

К 2017 году Минпромторг хотел нарастить объем производства медикаментов относительно ВВП до 0,11%, однако этот показатель составил только 0,6%. Также правительство хотело увеличить долю отечественных препаратов на российском рынке до 28%, но этот показатель удалось поднять только до 21%. С увеличением объема экспорта тоже не получилось, при запланированном объеме в 10%, удалось достигнуть всего 7%.

В Минпромторге считают, что поставленных задач можно было бы достичь, если бы не проблемные вопросы отрасли, а также дефицит квалицированных кадров. В ведомстве также отмечают падение рубля и ограничительные меры США, как одни из основных факторов, которые помешали успешному выполнению установленной стратегии развития.

В новой принятой стратегии, Минпромторг собирается изменить систему развития и учесть предыдущий опыт. Поэтому были разработаны меры государственной поддержки, которые призваны стимулировать производителей к увеличению объемов производства. Вторая мера господдержки в рамках стратегии развития — ограничение иностранных производителей в системе государственных закупок. И последняя мера господдержки — налоговые льготы и послабления для отечественных производителей медикаментов.