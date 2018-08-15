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Минпромторг планирует нарастить объем производства медикаментов
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Минпромторг планирует нарастить объем производства медикаментов 

Банки Сегодня 1 час назад
Фото: Банки Сегодня
Минпромторг планирует нарастить объем производства медикаментовПомимо таких смелых планов, Минпромторг планирует ежегодно проводить регистрацию более ста новых медицинских препаратов. В ведомстве сообщили, что стратегия развития медицинской промышленности была разработана в связи с исполнением майских указов Президента РФ Владимира Путина. Примечательно то, что ни один пункт прошлой стратегии, которая была предусмотрена до 2020, года не был выполнен.
К 2017 году Минпромторг хотел нарастить объем производства медикаментов относительно ВВП до 0,11%, однако этот показатель составил только 0,6%. Также правительство хотело увеличить долю отечественных препаратов на российском рынке до 28%, но этот показатель удалось поднять только до 21%. С увеличением объема экспорта тоже не получилось, при запланированном объеме в 10%, удалось достигнуть всего 7%.
В Минпромторге считают, что поставленных задач можно было бы достичь, если бы не проблемные вопросы отрасли, а также дефицит квалицированных кадров. В ведомстве также отмечают падение рубля и ограничительные меры США, как одни из основных факторов, которые помешали успешному выполнению установленной стратегии развития.
В новой принятой стратегии, Минпромторг собирается изменить систему развития и учесть предыдущий опыт. Поэтому были разработаны меры государственной поддержки, которые призваны стимулировать производителей к увеличению объемов производства. Вторая мера господдержки в рамках стратегии развития — ограничение иностранных производителей в системе государственных закупок. И последняя мера господдержки — налоговые льготы и послабления для отечественных производителей медикаментов.
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