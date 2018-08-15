Названы последствия отказа от пенсионной реформы

Названы последствия отказа от повышения пенсионного возраста

Министр труда и социальной защиты Маским Топилин вновь объяснил, почему повышение пенсионного возраста в России необходимо. По его словам, решение принято для балансировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) , который при сохранении текущей системы просто не справится с количеством пенсионеров. Слова министра приводит «Интерфакс»

«Если сейчас ничего не делать, оставить пенсионный возраст в неизменном виде, то расходы Пенсионного фонда России на выплаты уже в ближайшем времени значительно увеличатся», — объясняет логику министр.

По словам Топилина, число пенсионеров ежегодно растет, с чем ПФР уже не справляется — уплачиваемых взносов в бюджет фонда не хватает.

«В бюджете ПФР возникнет серьезный дисбаланс между объемом получаемых страховых взносов и объемом выплат пенсий. Эта разница должна будет покрываться за счет все больших вливаний из средств федерального бюджета, то есть по сути из уплачиваемых всеми нами налогов», — раскрыл перспективы текущей системы Топилин.

В качестве позитивного итого повышения пенсионного возраста Топилин рассказал, что размер выплат вырастет в среднем на тысячу рублей и на 1 декабря 2019 года для неработающих пенсионеров составит 15414 рублей.