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Названы последствия отказа от пенсионной реформы
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Названы последствия отказа от повышения пенсионного возраста 

Lenta.ru 40 минут назад
Министр труда и социальной защиты Маским Топилин вновь объяснил, почему повышение пенсионного возраста в России необходимо. По его словам, решение принято для балансировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) , который при сохранении текущей системы просто не справится с количеством пенсионеров. Слова министра приводит «Интерфакс».
«Если сейчас ничего не делать, оставить пенсионный возраст в неизменном виде, то расходы Пенсионного фонда России на выплаты уже в ближайшем времени значительно увеличатся», — объясняет логику министр.
По словам Топилина, число пенсионеров ежегодно растет, с чем ПФР уже не справляется — уплачиваемых взносов в бюджет фонда не хватает.
«В бюджете ПФР возникнет серьезный дисбаланс между объемом получаемых страховых взносов и объемом выплат пенсий. Эта разница должна будет покрываться за счет все больших вливаний из средств федерального бюджета, то есть по сути из уплачиваемых всеми нами налогов», — раскрыл перспективы текущей системы Топилин.
В качестве позитивного итого повышения пенсионного возраста Топилин рассказал, что размер выплат вырастет в среднем на тысячу рублей и на 1 декабря 2019 года для неработающих пенсионеров составит 15414 рублей.
Подытожил министр тем, что без повышения пенсионного возраста рост пенсий в России невозможен в принципе. С похожей логикой ранее выступал и премьер-министр России Дмитрий Медведев, который утверждал, что реформа необходима стране. О старте новой пенсионной реформы глава правительства объявил в середине июня. Подавляющее большинство россиян не поддерживают реформу, а президент России Владимир Путин заявлял, что с ней еще можно было бы подождать.
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