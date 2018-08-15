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Ресурсоснабжающие компании просят кабмин учесть рост НДС при оплате за ЖКХ
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Ресурсоснабжающие компании просят кабмин учесть рост НДС при оплате за ЖКХ 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости/Прайм. Ресурсоснабжающие организации просят правительство учесть изменение ставки НДС при оплате жилищно-коммунальных услуг с 1 января 2019 года, следует из письма премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, с которым ознакомились РИА Новости.
Совместное письмо Медведеву написали Ассоциация «Совета производителей энергии», Ассоциация Гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, а также Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения.
Традиционно тарифы на коммунальные услуги в РФ повышаются с 1 июля. В 2019 году рост тарифов был запланирован в размере порядка 4%.
По мнению авторов письма, включение роста НДС в оплату коммунальных услуг с января поможет не допустить резкого роста тарифов с 1 июля 2019 года, предотвратить неплатежи и массовые банкротства поставщиков ЖКУ, а также сохранить надежность и качество энергоснабжения. При таком подходе, как отмечается в письме, «возможно будет с 1 июля 2019 года сохранить рост платы граждан в пределах инфляции».
Ранее с инициативой двухэтапной индексации тарифов ЖКХ в 2019 году с учетом роста НДС выступило Минэкономразвития. Первый этап, по задумке ведомства, должен быть проведен с 1 января 2019 года, повышение будет частичным — на 1,7%, с учетом повышения НДС до 20%. Второй этап должен быть проведен с 1 июля 2019 года. Здесь министерство предлагает провести индексацию на уровне 2,4%.
Ресурсоснабжающие организации работают по регулируемым тарифам. При сохранении текущих тарифов и одновременном повышении НДС с января до 20% с нынешних 18% они должны будут платить повышенную ставку налога, не имея возможности учесть рост ставки в расчетах с потребителями.
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