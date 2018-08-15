Пять самых распространенных страхов о новых налогах

Страхи бродят по Рунету — страхи новых налогов. Вот НДС повысят, вот налог на профессиональную деятельность введут, а вот начнут счета физических лиц мониторить. Что из этого ложь, а что правда? Чтобы отличить фейки и понять, в чем состоят реальные налоговые меры правительства, нужно разобраться в том, как устроена и как функционирует налоговая система России.

Налоги целесообразно подразделять по трем разным видам классификации. Во-первых, по тому, прямые они или косвенные.

Прямые платит из своего кармана тот, кто является налогоплательщиком. Таковы, например, налог на доходы физических лиц (знаменитые 13%) или налог на прибыль организаций.

Косвенные налогоплательщик включает в цену товара, поэтому де-факто их все равно платят потребители, а не те, кто формально назван налогоплательщиками в законе. Важнейшие косвенные налоги — налог на добавленную стоимость (НДС) и акцизы (среди прочего, на алкоголь и бензин).

Во-вторых, по тому, кто устанавливает налоги, они подразделяются на федеральные, региональные и местные.

Наконец, в-третьих, для понимания последствий изменений в законодательстве в отношении тех или иных налогов важно понимать, в какой бюджет зачисляется налог: в федеральный, региональный или местный. Причем это зачисление не совпадает с тем, кто какой налог ввел.

В завершение нужно знать, что все налоги в России образуют общую систему налогообложения (ОСНО), но помимо нее существуют специальные налоговые режимы: когда все или часть налогов на находящихся на таких режимах налогоплательщиков не распространяются, а их заменяет какой-то специальный налоговый платеж. Таковы, например, упрощенная система налогообложения (УСНО) и единый налог на вмененный доход (ЕНВД).

Теперь, после этих необходимых вводных пояснений, перейдем к налоговым нововведениям, которые ожидаются в ближайшее время.

Повышение НДС С 1 января 2019 года в России повысится ставка НДС с 18% до 20%.

НДС — это косвенный налог, устанавливаемый на федеральном уровне и единый для всей Российской Федерации, поступления от которого полностью зачисляются в федеральный бюджет.

НДС — один из ключевых источников доходов федерального бюджета: так, в 2017 году он обеспечил 34% всех поступлений бюджета — это 5,6% ВВП страны.

Что облагается НДС? Добавочная стоимость, произведенная налогоплательщиком. Проще всего это пояснить на примере торговли: если магазин закупил у производителя товар по 118 рублей (включая 18 рублей НДС), а продал по 236 рублей (включая 36 рублей НДС), то 18 рублей НДС в бюджет перечислит производитель, а еще 18 рублей (36 — 18 = 18) — магазин. Доход магазина — 82 рубля. При этом магазин добавил к стоимости не только свою прибыль, но и издержки, лишь часть из которых позволяет уменьшить налог.

Ключевая статья затрат предпринимателей, которая не создает «входящий» НДС и, как следствие, не уменьшает НДС «к уплате», а потому с экономической точки зрения является предметом обложения этим налогом, — это заработные платы рабочих. Чтобы заплатить рабочим заработную плату, предприниматель не только должен добавить ее к прямой себестоимости продаваемого им товара, но и начислить на эту сумму НДС.

Таким образом, повышение НДС сдерживает рост заработных плат и демотивирует предпринимателей создавать рабочие места.

Что же произойдет с нашим магазином после повышения НДС? У производителя товар будет стоить уже 120 рублей, а чтобы иметь тот же денежный поток, что и раньше (82 рубля), чтобы платить аренду, рассчитываться с работниками, иметь прежнюю норму прибыли для акционеров, наш магазин должен будет продать товар уже по (120 + 82) × 1,2 = 242,2 рубля.

Таким образом, рост НДС на 2% приведет к росту цен на 2,7% при сохранении текущего уровня занятости и текущего уровня зарплат. Либо цены вырастут не так сильно, но тогда упадут зарплаты либо вырастет безработица.

Повышение НДС наиболее болезненно скажется на тех отраслях промышленности, где создается максимальная добавочная стоимость — на самых технологичных и прошедших модернизацию компаниях.

У повышения НДС, таким образом, три следствия: 1) рост доходов федерального бюджета ( Минфин ожидает дополнительных поступлений на 620 млрд рублей), 2) «замораживание» зарплат, возможные сокращения персонала, 3) рост цен.

Налог на профессиональный доход

Налог на профессиональный доход — это еще один налоговый режим, который предлагает ввести правительство, чтобы убедить «самозанятых» платить налоги и участвовать в финансировании государственных расходов.

Таким образом, это не дополнительный налог на всех, а альтернатива двум уже существующим возможностям: 1) платить НДФЛ и социальные взносы, 2) регистрироваться предпринимателем, вставать на УСНО и платить налог с дохода (6% с дохода или 10% с разницы между доходом и признаваемыми расходами) и социальные взносы.

Предполагается, что новый налоговый режим будет предусматривать взимание 3%, если «самозанятый» оказывает услуги физическим лицам, либо 6%, если юридическим.

Воспользоваться новым режимом налогообложения смогут самозанятые с доходом менее 10 миллионов рублей в год, не занимающиеся рядом видов деятельности, в частности — розничной торговлей. Такое ограничение необходимо, чтобы не допустить узаконивания контрафактной и контрабандной продукции, не допускать недобросовестной конкуренции с розничными магазинами, уплачивающими все налоги.

Важное замечание: предполагается, что «самозанятые» не будут платить социальные взносы. Таким образом, они не будут формировать и свою пенсию. Откладывать на старость они должны будут сами.

В целом это очень положительный шаг. Он позволит без волокиты узаконить свои доходы — достаточно привязать счет к приложению налоговой службы в мобильном телефоне, регистрироваться как индивидуальный предприниматель не потребуется.

Самозанятые смогут показать доходы в том числе банкам для кредитования, что также положительно скажется на потребительском спросе.

Наконец, в отличие от действующей системы УСНО, где предприниматель должен заплатить социальные взносы, даже если не имел доходов, при новом режиме этой проблемы удастся избежать.

Важно понимать, что доходы от нового налога в значительной степени вообще отсутствуют в настоящее время в бюджете. Значительное количество мелких самозанятых предпринимателей — репетиторов, дизайнеров, разработчиков сайтов, парикмахеров, внештатных репортеров и т. п. — уклоняются от уплаты налогов, не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей.

Не берусь оценивать моральную сторону этого дела (хотя как не оценивать, когда сам платишь налоги, участвуя в формировании охраны правопорядка, ремонте дорог и жилой инфраструктуры, выплате зарплат учителям и врачам, а кто-то этого не делает, но требования и претензии при этом выдвигает?), но с правовой точки зрения это именуется именно так — уклонение от уплаты налогов.

При этом речь идет об огромных цифрах: до 22 миллионов самозанятых, которые есть в России, недоплачивают в бюджет до 500 миллиардов рублей налогов. За счет этих средств можно было бы поднять на 7,5 тысяч рублей в месяц зарплаты всем российским учителям и работникам системы здравоохранения.

Пока не озвучено, в бюджет какого уровня предполагается зачислять новый налог. В настоящее время поступления от НДФЛ разделены между региональными (85%) и местными (15%) бюджетами, доходы от УСНО целиком поступают в региональные бюджеты, а доходы от ЕНВД — целиком в местные бюджеты. Предполагаю, что и новый налог будет отдан или региональным, или местным бюджетам. С учетом низкой обеспеченности доходами местных бюджетов логично передать поступления от этого налога именно им.

Доступ к счетам физических лиц Ни о каком тотальном доступе к банковской информации физических лиц в настоящее время речи не идет. Запрос банковской информации возможен только в рамках камеральной проверки, проводимой в отношении физического лица по решению руководителя налоговой инспекции или его заместителя.

Действительно, Федеральная налоговая служба обращалась в Минфин с предложением дать ей соответствующие дополнительные полномочия, однако о положительном ответе Минфина ничего не известно. Более того, даже если он будет дан (что маловероятно), то инициатива должна быть затем утверждена правительством, внесена в парламент, получить там поддержку и быть в заключение утверждена президентом. Так что до этого еще далеко.

Поэтому распространяемые в социальных сетях слухи и домыслы можно смело назвать «фейк ньюс».

Налог на движимое имущество

Президент Владимир Путин подписал закон, запретивший облагать налогом на имущество движимое имущество.

В прошлом году закон, вводящий такое налогообложение, был введен по настоянию ряда губернаторов из регионов с дефицитными бюджетами, в частности губернатора Пермского края Максима Решетникова , и вызвал активное недовольство деловых объединений: прежде всего РСПП и « Деловой России ».

Обложение налогом движимого имущества значимо сдерживало модернизацию и «наказывало» предприятия, приобретающие современное оборудование.

Власти хватило года, чтобы убедиться в правоте экспертов, предупреждавших о вреде налога на движимое имущество. 3 августа Путин его отменил.

Налог на тунеядство

В 2015 году в соседней Белоруссии ввели «налог на тунеядство»: официально не уплачивающие налогов граждане, кроме льготных категорий, были обязаны уплачивать «налог», компенсирующий затраты государства на их лечение, образование, льготы по коммунальным услугам.

Несмотря на то, что введение налога вызвало в Белоруссии массовые протесты, в том числе уличные, и несмотря на то, что в январе 2018 года Лукашенко был вынужден отказаться от этой идеи, отменив налог, в недрах российского Минтруда аналогичная идея также родилась.

В настоящее время такая идея всерьез не рассматривается и существует только на уровне страшилок в социальных сетях. К тому же право не работать, но при этом рассчитывать на бесплатное обеспеченное государством здравоохранение и среднее образование закреплено в российской Конституции.

Таким образом, предлагаемые в настоящее время в налоговой сфере правительством меры в целом являются достаточно взвешенными и умеренными. Разве что повышение НДС нельзя считать удачным и своевременным предложением, несущим значимые отрицательные последствия, хотя другие, менее вредные для экономического роста способы пополнения казны не исчерпаны.