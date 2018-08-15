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ЦБ выпустил монету в честь Высоцкого
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ЦБ выпустил ещё одну памятную монету к юбилею Высоцкого 

RT на русском 4 часа назад
Фото: cbr.ru
Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля, которая приурочена к 80-летию со дня рождения актёра и исполнителя песен Владимира Высоцкого.
«Монета номиналом 2 рубля «Поэт, актёр В. С. Высоцкий» дополняет серию «Выдающиеся личности России», — говорится в сообщении регулятора.
На оборотной стороне монеты на фоне силуэтов двух коней изображен Высоцкий с гитарой, слева от него — меч, справа указаны годы жизни.
Это вторая памятная монета, посвящённая поэту: в январе 2018 года ЦБ выпустил аналогичную монету номиналом 25 рублей.
В марте ФБА «Экономика сегодня» передавало, что в России выпустили в обращение одну золотую и восемь серебряных памятных монет.
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