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Российская компания «попала под раздачу» США
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Минфин США включил россиянина и его компанию в санкции против КНДР 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство финансов США опубликовало на своем сайте список санкций, которые вводятся в отношении Северной Кореи.
Среди лиц, попавших под санкции, оказался Василий Колчанов. Также в санкционный список была включена возглавляемая им компания "Профинет".
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Также санкции были введены в отношении китайской компании Dalian Sun Moon Star International Logistics Co., Ltd и сингапурской Sinsms Pte., Ltd.
Ранее на сайте конгресса США был опубликован текст законопроекта об ужесточении американских санкций в отношении России. Читайте также материал "Газеты.Ru" о новом законопроекте.
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