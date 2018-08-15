Российскую компанию включили в санкционный список

Минфин США расширил санкционный список в отношении российского бизнеса. Он наложил ограничения на деятельность компании «Профинет».

Гендиректор организации Василий Колчанов также включен в перечень лиц, в отношении которых действуют экономические ограничения, сообщает сайт финансового ведомства.

«Профинет» занимается комплексным и оперативным обслуживанием судов, которые заходят в порты Дальнего Востока.

Ранее News.ru писал, что грядущие санкции Белого дома могут стать для России самыми суровыми. Они коснутся компаний, связанных с нефтегазовым сектором.