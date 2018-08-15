Российскую компанию включили в санкционный список 

Минфин США расширил санкционный список в отношении российского бизнеса. Он наложил ограничения на деятельность компании «Профинет».
Гендиректор организации Василий Колчанов также включен в перечень лиц, в отношении которых действуют экономические ограничения, сообщает сайт финансового ведомства.
«Профинет» занимается комплексным и оперативным обслуживанием судов, которые заходят в порты Дальнего Востока.
Ранее News.ru писал, что грядущие санкции Белого дома могут стать для России самыми суровыми. Они коснутся компаний, связанных с нефтегазовым сектором.