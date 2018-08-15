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Минфин сформирует общую позицию ведомств по плану Белоусова к 17 августа
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Минфин сформирует общую позицию ведомств по плану Белоусова к 17 августа 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Общая позиция министерств, которым поручено представить расчеты в рамках инициативы по изъятию сверхдоходов у компаний горно-металлургического и химического комплекса, должна быть сформирована 17 августа. Об этом сообщили ТАСС три источника в отрасли.
По их данным, свои обоснования «к вечеру четверга» в Минфин должны представить четыре министерства, среди которых Минпромторг, Минэкономразвития, Минэнерго и Минпироды. 17 августа, по словам собеседников агентства, должно быть сформировано «общее видение вопроса».
При этом пока непонятно, идет ли речь об изъятии дополнительных доходов компаний из «списка Белоусова» через налоги, или будут предложены и другие механизмы. Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что правительство не планирует изымать часть доходов у бизнеса.
В то же время Силуанов говорил, что правительство, в соответствии с поручением президента, подготовит доклад о дополнительных доходах сырьевых компаний, возникших в результате изменения внешней конъюнктуры и валютного курса. При рассмотрении этого вопроса будут тщательно изучены все обстоятельства, выслушаны доводы самих компаний, экспертов, просчитаны возможные последствия.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что президент России Владимир Путин согласился с предложением проработать идею об изъятии сверхдоходов у металлургических и химических компаний, но само решение еще не принято.
Изъять у металлургических и химических компаний 513,7 млрд рублей дополнительных доходов ранее предложил помощник президента РФ Андрей Белоусов в письме Владимиру Путину. Средства можно направить на выполнение майского указа президента, считает Белоусов.
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