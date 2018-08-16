Как считают специалисты, в данный момент россиянам точно не стоит опасаться повторения ситуации 20-летней давности, которая стала одной из самых тяжелых в истории страны.
Низкий уровень госдолга, взвешенная бюджетная политика, «подушка безопасности» на «черный» день — основные уроки экономического кризиса, заставшего Россию в 1998 году. Такой вывод сделали эксперты накануне 20-летия дефолта.
Как считают специалисты, в данный момент россиянам точно не стоит опасаться повторения ситуации 20-летней давности, которая стала одной из самых тяжелых в истории страны.
По мнению советника Института современного развития Никиты Масленникова, нынешняя власть страны сделала правильные выводы по истории прошлого. Внешний государственный долг снизился, а Министерство финансов работает гораздо жестче, чем раньше. Как заявил Масленников, рискам дефолта «просто не с чего взяться». Эксперт отметил, что уже в 1999 году правительству удалось создать фактически бездефицитный бюджет, с которого взяла начало история современной экономической политики России.
В свою очередь, профессор факультета экономических наук ВШЭ Олег Вьюгин, который в 1998 году был заместителем министра финансов, по достоинству оценил гораздо более взвешенный подход нынешнего государства к расходам, чем 20 лет назад.
«Пришло понимание необходимости осторожной бюджетной политики: нужно ограничение дефицита, а лучше вообще без него», — заявил Вьюгин.
Слова экспертов приводят РИА Новости. Еще одним из главных выводов 20-летнего кризиса стала необходимость страховки экономики от колебаний цен на нефть. Как отметил Вьюгин, это выразилось в создании Резервного фонда и ФНБ и накоплении сверхдоходов от цен на нефть.