Может ли ЦБ РФ снова начать повышать ставки?

Центральный банк России может уже в скором времени вспомнить о том, что ставки можно не только снижать, но и повышать. Для этого есть достаточно много причин, в том числе и любовь регулятора к обеспечению ценовой стабильности.

Успехи ЦБ РФ по снижению инфляции, на которое были брошены все силы в последние пару лет, постепенно забываются. На фоне взрывного роста цен на бензин, существенного ослабления рубля и грядущего повышения НДС даже официальная инфляция в скором времени начнет показывать совсем другие темпы роста — гораздо более высокие.

Неминуемость ускорения роста цен признают и в ЦБ, и в Минфине . На этом фоне все больше экспертов говорят о том, что ведомство Эльвиры Набиуллиной уже осенью может повысить ставку.

В августе курс рубля к доллару обвалился до минимумов с 2016 г., а это не может не сказаться на ценах, поскольку в стране все равно остается существенная доля импортных продуктов, а многие товары российского производства изготавливаются на зарубежном оборудовании.

В общем, в обозримом будущем Банк России заявит, что потребительские цены разгоняются слишком сильно и пришло время повысить ставку. Такого мнения придерживаются многие аналитики.

Интернет-издание finanz.ru также сообщает о том, что участники рынка начинают делать ставку на ужесточение денежно-кредитной политики.

Фьючерсы на ставку RUONIA, отражающую стоимость однодневных рублевых кредитов на межбанковском рынке, закладывают 78% вероятности того, что центробанк пойдет на ужесточение политики на одном из трех заседаний до конца года, сообщает в обзоре ИК "Локо-Инвест". Максимальная вероятность (78%), согласно котировкам, приходится на сентябрьское заседание ЦБ, где ставка может быть повышена на 25 базисных пунктов до 7,5% годовых. С более чем 50%-й вероятностью рынок ждет, что ключевая ставка сохранится на этом уровне до конца года.

Кроме того, стоит отметить, что мы не знаем, закончилось ослабление российской валюты или это только промежуточная остановка. Поводов устроить новую распродажу на валютном рынке РФ может быть предостаточно. Это и санкции, и общие настроения на emerging markets.

Вероятность активности ЦБ РФ существенно возрастет, если курс рубля просядет еще сильнее. Правда, стоит отметить, что Центральный банк, возможно, уже осознал, что повышением ставок атаки спекулянтов не отбить, нужны изобретательность и какие-то нестандартные действия.

Если же регулятор будет повышать ставки, это станет еще одним негативным моментом для экономики страны, поскольку даже при текущих ставках стоимость кредитов слишком высока.