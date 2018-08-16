Мособлдума рассмотрит нулевую налоговую ставку для сельхозпроизводителей

Депутаты Московской областной думы рассмотрят установку Единого сельскохозяйственного налога на уровне 0% на внеочередном заседании в четверг.

Проект закона «Об установлении ставки единого сельскохозяйственного налога на территории Московской области предусматривает установление единого сельскохозяйственного налога 0% для всех категорий налогоплательщиков, указанных в статье 346.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Указанная ставка устанавливается для всех категорий налогоплательщиков единого сельскохозяйственного налога по видам деятельности, относящимся или приравненным к сельскохозяйственному производству, осуществляемым налогоплательщиками, перешедшими на уплату единого сельскохозяйственного налога.

Данную ставку налога предлагается распространить на три налоговых периода.

Ожидается, что снижение налоговой нагрузки на сельскохозяйственные предприятия поспособствует повышению инвестиционной привлекательности отрасли и увеличению количества сельскохозяйственных предприятий, что приведет к появлению новых рабочих мест и увеличению поступлений по налогу на доходы физических лиц.

Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов из бюджета Московской области, но повлечет выпадающие доходы консолидированного бюджета Московской области в 2019 году — 50,1 миллиона рублей, 2020 году — 114,4 миллиона рублей.