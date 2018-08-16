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Российский рынок пива перестал падать
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Российский рынок пива перестал падать 

News.ru 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Российский рынок пива в первом полугодии текущего года вырос на 1-2%. Это связано с благоприятными погодными условиями во втором квартале.
«В первом полугодии был переломлен негативный тренд на российском пивоваренном рынке», — заявил президент «Балтики» Яцек Пастушка, которого цитирует компания.
При этом сегмент разливного пива на вынос за шесть месяцев вырос на 2,4 п.п. и составил 12,5% всего рынка пива.
Какое влияние на продажи оказал чемпионат мира по футболу, который прошёл в РФ, не уточняется.
Ранее News.ru писал о том, что иностранные болельщики, посетившие Россию во время мундиаля, поддержали спрос на пиво и сигареты. Продажи алкоголя за первое полугодие увеличились в стране на 8%, а темпы снижения объёмов реализации табачной продукции замедлились до 1%.
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