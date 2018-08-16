Российский рынок пива перестал падать

Российский рынок пива в первом полугодии текущего года вырос на 1-2%. Это связано с благоприятными погодными условиями во втором квартале.

«В первом полугодии был переломлен негативный тренд на российском пивоваренном рынке», — заявил президент «Балтики» Яцек Пастушка, которого цитирует компания.

При этом сегмент разливного пива на вынос за шесть месяцев вырос на 2,4 п.п. и составил 12,5% всего рынка пива.

Какое влияние на продажи оказал чемпионат мира по футболу, который прошёл в РФ, не уточняется.

Ранее News.ru писал о том, что иностранные болельщики, посетившие Россию во время мундиаля, поддержали спрос на пиво и сигареты. Продажи алкоголя за первое полугодие увеличились в стране на 8%, а темпы снижения объёмов реализации табачной продукции замедлились до 1%.