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Кремль прокомментировал предложение об изъятии допдоходов
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Песков прокомментировал предложение Белоусова об изъятии сверхдоходов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кремль пока не выработал позицию по предложениям помощника президента Андрея Белоусова по сверхдоходам ряда отраслей, но о введении прогрессивного налогообложения речь не идет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Белоусов на прошлой неделе предложил изъятие допдоходов металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до 500 миллиардов рублей в год.
"Нет, это не так", — сказал Песков в ответ на вопрос, не являются ли предложения Белоусова завуалированной инициативой по введению прогрессивного налогообложения.
"Вы знаете, что это одна из экспертных точек зрения, это точка зрения помощника президента, и вы знаете, что президент согласился с тем, что эта точка зрения может и должна быть проработана в правительстве, в том числе с участниками рынка. Президент всегда чрезвычайно аккуратно относится к таким вопросам и выступает за тщательную проработку всех возможных последствий, возможного эффекта для рынка и для отрасли перед тем, как принимать решение", — пояснил Песков.
"Вот, собственно, о чем идет речь. Мы ожидаем, что после проработки будет сформулирована позиция. Пока никакой позиции не фиксировалось и не формулировалось", — добавил он.
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