Кремль прокомментировал предложение об изъятии допдоходов

Песков прокомментировал предложение Белоусова об изъятии сверхдоходов

Кремль пока не выработал позицию по предложениям помощника президента Андрея Белоусова по сверхдоходам ряда отраслей, но о введении прогрессивного налогообложения речь не идет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Белоусов на прошлой неделе предложил изъятие допдоходов металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до 500 миллиардов рублей в год.

"Нет, это не так", — сказал Песков в ответ на вопрос, не являются ли предложения Белоусова завуалированной инициативой по введению прогрессивного налогообложения.

"Вы знаете, что это одна из экспертных точек зрения, это точка зрения помощника президента, и вы знаете, что президент согласился с тем, что эта точка зрения может и должна быть проработана в правительстве, в том числе с участниками рынка. Президент всегда чрезвычайно аккуратно относится к таким вопросам и выступает за тщательную проработку всех возможных последствий, возможного эффекта для рынка и для отрасли перед тем, как принимать решение", — пояснил Песков.

"Вот, собственно, о чем идет речь. Мы ожидаем, что после проработки будет сформулирована позиция. Пока никакой позиции не фиксировалось и не формулировалось", — добавил он.