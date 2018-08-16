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Цены на мазут ударят по регионам России
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Цены на мазут ударят по регионам России 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Рост цен на топочный мазут затронет около четверти российских регионов. Увеличение стоимости топлива связано с подорожанием горюче-смазочных материалов.
По словам главы Минстроя Владимира Якушева, особенно критичным рост цен на мазут станет для регионов, где котельные работают в основном на данном виде топлива, передает ТАСС. Таких регионов — около 20. Из них в 5-6 регионах топочный мазут составляет более 50% используемого топлива.
Наиболее непростая ситуация сложится в Мурманске. Выход, по мнению главы ведомства, заключается в увеличении дотации региону.
Ранее стало известно, что в Магадане планируется реализовать пилотный проект по замещению мазута и угля электричеством.
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