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«Газпром» обсудит 28 августа влияние санкций на компанию
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«Газпром» обсудит 28 августа влияние санкций на компанию 

ТАСС 52 минуты назад
МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" 28 августа планирует обсудить влияние западных санкций на компанию в 2017-2018 годах, говорится в сообщении компании.
Кроме того, в компании обсудят меры реагирования на санкции.
Ранее американский сенатор Джон Баррассо (республиканец, штат Вайоминг) внес в Конгресс США законопроект о санкциях против инвесторов российских проектов по экспорту энергоносителей, в том числе газопровода «Северный поток — 2». Как заявил сенатор, цель законопроекта — «помочь союзникам по НАТО избежать политического принуждения со стороны России», которая, по словам Баррассо, использует энергетические ресурсы для геополитических целей.
Вашингтон неоднократно выступал против строительства «Северного потока — 2» и предпринимает активные попытки его заблокировать. При этом многие эксперты объясняют стремление США желанием «продавить» таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского.
Принятый в прошлом году в США закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) предусматривает возможность введения ограничений против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2», которое должно завершиться в конце 2019 года. Партнерами российского «Газпрома» по проекту являются: немецкие Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и Royal Dutch Shell (Великобритания и Нидерланды).
В ноябре прошлого года «Газпром» сообщал, что санкции США могут отрицательно повлиять на участие иностранных партнеров в его новых проектах.
В настоящее время «Газпром» строит ряд экспортных газопроводов в рамках своей стратегии диверсификации экспортных маршрутов и повышения надежности и эффективности экспортных поставок газа. К ним относятся «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», строительство которых компания планирует завершить к концу 2019 года, когда истекает срок действия ее текущего контракта на транзит газа через Украину. «Северный поток — 2» должен связать Россию с Германией через Балтийское море, а «Турецкий поток» свяжет Россию с Турцией через Черное море.
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