Изъятие сверхдоходов. Источники сообщают, что в правительстве выступили против предложения помощника Путина 

Минэкономразвития выступило против изъятия дополнительных доходов у металлургических и химических компаний РФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Кроме минэкономразвития, свои позиции для минфина, готовящего финальное заключение по поручению правительства к 17 августа, готовили минпромторг, минэнерго и минприроды. Министерства в течение нескольких дней проводили встречи и совещания с компаниями, аргументировавшими нецелесообразность усиления налоговой нагрузки. По данным источника в одной из компаний, «позиция всех министерств в целом отрицательная», — сообщает издание.
Ранее помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил Владимиру Путину изъять 513,7 миллиарда рублей у металлургов, производителей удобрений и «Сибура» в качестве сверхдоходов за 2017 год. В своем письме на имя главы государства Белоусов указал, что средства нужны на выполнение майских указов. новые майские указы президента РФ Владимира Путина предусматривают уменьшение числа бедных граждан в стране. Одним из аргументов пенсионной реформы, которая предусматривает повышение пенсионного возраста для женщин на восемь лет, а для мужчин — на пять, также является борьба с бедностью.
На выполнение майских указов переизбранного президента РФ, по подсчетам правительства, нужно около восьми триллионов рублей. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин уже высказывал опасения, что денег на выполнение указа о развитии страны у минфина может не хватить.
В комментарии для издания «Ведомости» помощник президента Андрей Белоусов заявил, что средства изымут не из-за нехватки денег на майский указ.
В случае изъятия «сверхдоходов» основная нагрузка ляжет на «Норникель» (114,2 миллиарда рублей), АЛРОСА (67,28 миллиарда рублей) и «Сибур» (65,23 миллиарда рублей), сообщал РБК.