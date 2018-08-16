«Рубль не устоит»: Россия готовится к худшему

Восстановление рубля продлилось недолго: национальная валюта снова слабеет. Курс доллара может перейти отметку 70 рублей уже 22 августа, считают эксперты. Одновременно у российских госбанков могут возникнуть сложности с долларовыми транзакциями и снизиться прибыль. Это произойдет из-за введения санкций США против России. На этой неделе документ был опубликован на официальном сайте Конгресса и содержит запрет на новые выпуски российского госдолга, а также на транзакции российских банков в США.

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ на пятницу, 17 августа, составил 66,89 рублей против 66,37 в четверг. Курс евро с расчетом на завтра вырос до 76,05 рублей против 75,22 днем ранее.

Таким образом, рубль после двух дней роста продолжил падение.

С прошлой недели и до вторника российскую валюту преследовала череда неудач. На фоне новостей о возможных санкциях США против России курс доллара брал одну важную отметку за другой: сначала 66 рублей за доллар, потом 67 рублей, и в понедельник, 13 августа, достиг 68 рублей за американскую валюту.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что рубль продолжит и дальше падать. Временный рост российской валюты объяснялся тем, что инвесторы «привыкли к санкциям» и тем, что цены на нефть выросли.

Фундаментальных факторов в поддержку рубля нет.

«Сальдо торгового баланса РФ составляет порядка $140 млрд Учитывая, что санкции могут повлиять на 5-7% нашего экспорта, можно ожидать, что торговый баланс спустя время скорректируется. Курс со временем тоже скорректируется, как торговый баланс», — говорит Андрей Киселев, управляющий партнер инвестиционно-консалтинговой группы «Ди-Инвест».

По мнению Анастасии Игнатенко, ведущего аналитика ГК TeleTrade, в пессимистическом варианте возможен резкий рост доллара до уровня 71 рубля.

Такой сценарий реализуется, если 22 августа Вашингтон, как и планировал, введет санкции против Москвы в связи с инцидентом в британском Солсбери.

На этой неделе конгресс США опубликовал на своем сайте законопроект сенаторов о новых санкциях против России. Законопроект носит название «Об усилении НАТО , борьбе с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на Российскую Федерацию». Его создатели — сенаторы от республиканской и демократической партии Линдси Грэм и Боб Менендес.

Документ содержит запрет на операции с новыми выпусками российского госдолга, выпущенным через 180 дней после вступления закона в силу.

По сравнению с более ранними обсуждаемыми версиями законопроекта в версии на сайте Конгресса уточнено понятие российского «суверенного долга», против которого могут быть введены санкции, а также предполагается возможность ввести санкции против «кибернетического сектора» России.

Как следует из официальной версии документа, «суверенным долгом» авторы законопроекта считают не только облигации Федерального казначейства , Банка России или Фонда национального благосостояния и своповые валютные линии с ЦБ, Казначейством или ФНБ, но и «любой другой финансовый инструмент» сроком более 14 дней, который, по мнению президента США, представляет собой суверенный долг российского правительства

Как считают эксперты, ограничения в отношении покупки новых выпусков российского госдолга еще больше отпугнут нерезидентов.

Их доля за последнее время и так сильно снизилась, и сейчас составляет ниже 30%, и выход части из них из рублевых активов приведет к падению долгового рынка РФ и рекордным доходностям. На этом фоне курс национальной валюты даже может обвалиться до 80 рублей за доллар США, говорит Екатерина Конюхова, аналитик «Алор Брокер».

Опубликованный законопроект ничего хорошего не сулит и для российских банков.

ВТБ, Газпромбанка, Промсвязьбанка, Россельхозбанка и госкорпорации Внешэкономбанк. Документ вводит ограничения на «все транзакции со всем имуществом или долями в имуществе» Сбербанка

«Предусмотрен запрет на все транзакции наших банков на территории США и с американскими гражданами. Возможны санкции к финансовым инструментам, которые размещают наши банки», — поясняет главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

В случае принятия законопроекта у российских банков могут возникнуть сложности с долларовыми операциями, тревожатся эксперты. Скорее всего, трудно будет привлечь фондирование в долларах США и вести расчеты по различным сделкам, говорит Богданов.

«Возможна заморозка или принудительная конвертация вкладов российских банков в иностранной валюте», — говорит начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий.

По словам гендиректора аналитического агентства «Бизнесдром» Павла Самиева, фондирование в США российские банки и так не получают, поскольку все уже успели переориентироваться на другие рынки. Поэтому в этой части санкции никак не затронут российские госбанки.

При этом запрет использовать долларовые корсчета теоретически может привести к тому, что у госбанков возникнут проблемы с долларами, поясняет он.

«Масштаб ограничений пока что не ясен, однако обойти такой запрет все же госбанки смогут, если будут обслуживать долларовые корсчета, например, через банки-партнеры», — поясняет Павел Самиев.

Правда, такая схема поставит под угрозу партнеров, которых будут использовать российские госбанки для проведения долларовых операций, в отношении них также могут быть наложены санкции, добавляет он.

При этом в любом случае приведенные в документе санкции в любом случае повлияют на показатели по прибыли российских банков. На Сбербанк и ВТБ приходится более 60% чистой прибыли всего банковского сектора, отмечает Наталья Мильчакова , заместитель директора аналитического департамента Альпари.

Впрочем, опубликованный сейчас документ только законопроект, так что многие его положения не будут приняты в изначальном виде, надеется Екатерина Конюхова.