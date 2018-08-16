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Стала известна позиция МЭР по изъятию сверхдоходов
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Появились сведения о нежелании МЭР изымать сверхдоходы у компаний 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минэкономразвития выступает против предложения помощника президента Андрея Белоусова об изъятии дополнительных доходов металлургических и химических компаний, заявил источник в финансово-экономическом блоке кабмина.
«Позиция Минэкономразвития отрицательная», — передает его слова ТАСС.
Белоусов предложил президенту Владимиру Путину изъять у крупных металлургических и химических компаний сверхдоходы за 2017 год. Путин поручил правительству проработать эту идею.
Газета ВЗГЛЯД писал о том, что такое «сверхдоходы», отмечая, что эта инициатива является шансом на восстановление справедливости, который дали олигархам.
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