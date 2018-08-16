РСПП предупреждает о неконтролируемом росте тарифов ЖКХ от увеличения НДС

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, повышающий ставку НДС с 1 января 2019 года до 20% с нынешних 18% и одновременно сохраняющий на постоянной основе ставку страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды на уровне 30% вместо планировавшегося ранее повышения.

"Отраслевое законодательство…, устанавливающее порядок государственного регулирования цен на коммунальные ресурсы, содержит ряд существенных ограничений, которые подлежат учету при установлении тарифов. В том числе законодательством предусмотрена невозможность превышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных индексов…", — отмечается в нем.

Как говорится в письме, в частности, законодательство предусматривает запрет на повышение тарифов с 1 января, их можно индексировать лишь с 1 июля и лишь на уровень прогнозируемой Центробанком инфляции.

"Возникшая коллизия в законодательстве приводит к тому, что все организации, оказывающие услуги населению, должны уплатить повышенную ставку НДС, при этом не имея возможности включить эту ставку в расчеты с потребителями", — отмечается в письме. В нем говорится, что не имея возможности предъявить новую ставку НДС населению, они будут вынуждены рассчитываться с ресурсоснабжающими компаниями с учетом новой ставки НДС и в течение полугода станут потенциальными банкротами.

По мнению экспертов РСПП, изменение ставки НДС с 1 января при невозможносити индексировать тарифы создаст выпадающие доходы в 2% от годовой выручки. Они будут учтены в последующие периоды при индексации тарифов, то есть те вырастут не только на объем роста НДС, но и на размер компенсации расходов по налогам за предыдущий период. Это они и называют угрозой неконтролируемого роста тарифов для населения от увеличения ставки НДС.