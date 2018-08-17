«Газпром» запустил электронную торговую платформу для продажи газа в Европу

Компания «Газпром экспорт», дочерняя компания «Газпрома» , запустила электронную торговую платформу для продажи газа в Европу, говорится в сообщении «Газпром экспорта».

«Электронная торговая платформа (ЭТП) ООО «Газпром экспорт» начинает работу 17 августа 2018 года. Платформа предназначена для физической реализации природного газа европейским потребителям в дополнение к поставкам по действующим контрактам», — говорится в сообщении.

Как поясняет компания, этот инструмент позволит усовершенствовать взаимодействие с покупателями в Европе.

«Мы рассчитываем, что эта платформа станет дополнительным способом оптимизации поставок газа», — заявила генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.