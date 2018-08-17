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«Газпром» запустил электронную торговую платформу для продажи газа в Европу
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«Газпром» запустил электронную торговую платформу для продажи газа в Европу 

Rambler News Service 27 минут назад
Фото: Вести Экономика
Компания «Газпром экспорт», дочерняя компания «Газпрома», запустила электронную торговую платформу для продажи газа в Европу, говорится в сообщении «Газпром экспорта».
«Электронная торговая платформа (ЭТП) ООО «Газпром экспорт» начинает работу 17 августа 2018 года. Платформа предназначена для физической реализации природного газа европейским потребителям в дополнение к поставкам по действующим контрактам», — говорится в сообщении.
Как поясняет компания, этот инструмент позволит усовершенствовать взаимодействие с покупателями в Европе.
«Мы рассчитываем, что эта платформа станет дополнительным способом оптимизации поставок газа», — заявила генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.
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