Минфин выступил за отмену репатриации экспортной выручки

Минфин предложил отменить репатриацию экспортной выручки

Минфин предложил отменить репатриацию экспортной выручки при осуществлении внешнеторговых расчетов между резидентами и нерезидентами РФ с 1 января 2020 года, следует из текста законопроекта, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

Как пояснили RNS в пресс-службе ведомства, «поправки подготовлены в рамках решения задачи снижения административной нагрузки на экспортеров, что позволяет создать более комфортные условия для расширения несырьевого экспорта из РФ».