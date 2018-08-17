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Минфин выступил за отмену репатриации экспортной выручки
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Минфин предложил отменить репатриацию экспортной выручки 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минфин предложил отменить репатриацию экспортной выручки при осуществлении внешнеторговых расчетов между резидентами и нерезидентами РФ с 1 января 2020 года, следует из текста законопроекта, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.
Как пояснили RNS в пресс-службе ведомства, «поправки подготовлены в рамках решения задачи снижения административной нагрузки на экспортеров, что позволяет создать более комфортные условия для расширения несырьевого экспорта из РФ».
«Репатриация денежных средств в валюте РФ является одной из причин, препятствующих экспансии российского бизнеса за рубежом, а также достижению макроэкономических целей снижения оттока капитала и стабильности валютного курса. В связи с этим предлагается отменить репатриацию экспортной выручки в рублях при осуществлении внешнеторговых расчетов между резидентами и нерезидентами», — сообщили RNS в пресс-службе Минфина.
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