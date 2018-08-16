США пригрозили Турции новыми санкциями 

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил о готовности ввести дополнительные санкции против Турции, если американский пастор Эндрю Брансон не будет освобожден, сообщает в четверг агентство Bloomberg.
Накануне вице-президент США Майк Пенс призвал Турцию отпустить на свободу Брансона и «не испытывать терпение» президента США Дональда Трампа в этом вопросе. Он пообещал, что Вашингтон продолжит твердо стоять на своем до тех пор, «пока пастор не будет отпущен и не вернется к своей семье, друзьям и церкви».
В начале августа Министерство финансов США ввело санкции против министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции страны Абдулхамита Гюля из-за того, что Анкара не позволила вернуться на родину Брансону, обвиняемому в связях с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана.
В среду пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын посетовал, что «из-за одного пастора США довели отношения с такой страной, как Турция, почти до полного прекращения», отметив «глубокое разочарование» Анкары действиями американского руководства.