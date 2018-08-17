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Экспортный потенциал РФ хотят увеличить до $45 миллиардов
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В Минсельхозе хотят увеличить экспортный потенциал России до $45 миллиардов 

ТК «Звезда» 17 августа 2018
Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress
Помимо уже имеющегося экспорта зерновых культур, Россия может также вывозить за границу перемол, сахар, масла, кондитерские изделия и молочные товары.
Первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов считает, что важно приложить усилия, чтобы стоимость и себестоимость производимой в России продукции превосходили мировые аналоги.
Как он заявил на фестивале фермерской еды «Свое» в тульском кремле, необходимо увеличить экспортный потенциал России.
«К 2023 году, это такая большая государственная задача, которая подтверждена аграриями, мы должны выйти на 45 миллиардов долларов», — сказал Хатуов.
Он также отметил, что помимо уже имеющегося экспорта зерновых культур, Россия может также вывозить за границу перемол, сахар, масла, кондитерские изделия и молочные товары. Таким образом, по мнению Хатуова, необходимо достичь превосходства стоимости и себестоимости российской продукции над мировыми аналогами. Однако, это требует «времени, технологий, развития мелиорации и модернизации сельскохозяйственного производства». Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Министерство сельского хозяйства России разработало проект по удвоению поставок продовольствия за рубеж. Планируется увеличить объем экспорта в два раза и поднять цифру дохода до 45 миллиардов долларов. Такая цель была поставлена президентом России Владимиром Путиным в числе прочих в его майском указе.
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Комментарии3  Ещё 9 источников 
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