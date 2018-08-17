Ещё
Колбасники решили задрать цены с помощью правительства
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.71
$
67.08
76.00
76.40
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
71.34
+0.01 Золото
1174.34
–0.02 РТС
1065.55
–0.09
Динамика валют
EUR / USD
17.08
1.1386
–0.0182
03.08
1.1568
16.08
12.08
07.08

Российские мясники потребовали поднять цены 

Рамблер 1 час назад
Мясопереработчики обратились в правительство, чтобы добиться роста розничных цен на колбасы и полуфабрикаты. Об этом пишут «Ведомости».
В распоряжении газеты оказалось письмо Национального союза мясопереработчиков (НСМ) вице-премьеру Алексею Гордееву. В этом документе производители просят Гордеева повлиять на торговые сети и отрегулировать ценообразование мясного сырья.
В НСМ пояснили, что компании терпят убытки из-за резкого подорожания сырья. По мнению переработчиков, стоимость сырья снизится в случае восстановления конкурентной среды.
Представитель Гордеева заявил «Ведомостям», что в ближайшее время вице-премьер поручит разобраться в ситуации.
Ранее компании-мясопереработчики «Останкино», «Дымов» и «Продо» заявили о резком росте закупочных цен на сырье. «Ведомости» писали, что свиная лопатка в России с января подорожала на 53 процента, до 267 рублей за один килограмм, свиные полутуши выросли в цене на 23 процента с января, а свиные окорока без кости — на 30 процентов.
Кроме того, с 16 июля по 3 августа свинина подорожала на 20 процентов, цены на индюшатину с 15 мая по 3 августа выросли на 40 процентов, а на куриное мясо — на 25 процентов. Говядина с декабря подорожала на 15 процентов. Опрошенные газетой эксперты связали рост цен на свинину со вспышками африканской чумы и аномальной жарой.
Исполнительный директор НСМ Екатерина Лучкина заявляла, что из-за подорожавшего сырья цена в рознице может вырасти на 5–12 процентов.
Комментарии148  Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа доля США в российском госдолге
Россиян лишат контроля над своими данными29
ЦБ отозвал лицензию у московского банка
«Рубль не устоит»: Россия готовится к худшему968
Стало известно о сокращениях на Байконуре56
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение