Колбасники решили задрать цены с помощью правительства

Российские мясники потребовали поднять цены

Мясопереработчики обратились в правительство, чтобы добиться роста розничных цен на колбасы и полуфабрикаты. Об этом пишут «Ведомости»

В распоряжении газеты оказалось письмо Национального союза мясопереработчиков (НСМ) вице-премьеру Алексею Гордееву . В этом документе производители просят Гордеева повлиять на торговые сети и отрегулировать ценообразование мясного сырья.

В НСМ пояснили, что компании терпят убытки из-за резкого подорожания сырья. По мнению переработчиков, стоимость сырья снизится в случае восстановления конкурентной среды.

Представитель Гордеева заявил «Ведомостям», что в ближайшее время вице-премьер поручит разобраться в ситуации.

Ранее компании-мясопереработчики «Останкино», «Дымов» и «Продо» заявили о резком росте закупочных цен на сырье. «Ведомости» писали, что свиная лопатка в России с января подорожала на 53 процента, до 267 рублей за один килограмм, свиные полутуши выросли в цене на 23 процента с января, а свиные окорока без кости — на 30 процентов.

Кроме того, с 16 июля по 3 августа свинина подорожала на 20 процентов, цены на индюшатину с 15 мая по 3 августа выросли на 40 процентов, а на куриное мясо — на 25 процентов. Говядина с декабря подорожала на 15 процентов. Опрошенные газетой эксперты связали рост цен на свинину со вспышками африканской чумы и аномальной жарой.

Исполнительный директор НСМ Екатерина Лучкина заявляла, что из-за подорожавшего сырья цена в рознице может вырасти на 5–12 процентов.