Российские мясники хотя поднять цены

Российские мясники попросили правительство помочь повысить цены

Национальный союз мясопереработчиков попросил вице-премьера правительства России Алексея Гордеева повлиять на торговые сети, чтобы они быстрее согласовали более высокие цены на колбасы и полуфабрикаты. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По информации издания, письмо мясников поступило в аппарат Гордеева, и в ближайшее время он даст поручение разобраться в ситуации. Отмечается, что мясопереработчики попросили также разобраться с ценами на сырье: по информации союза, с начала года свинина подорожала на 30 процентов, курятина — на 35 процентов, отечественная говядина — на 10 процентов, импортная — на 25 процентов. Причиной роста цен они называют ограничение импорта.

Ранее 7 августа крупные мясопереработчики сообщили о резком росте цен на сырье, что, в свою очередь, может привести к повышению стоимости колбас и полуфабрикатов.

Эксперты объяснили подорожание мяса ростом цен на корма, запретом на импорт из Бразилии, вспышками африканской чумы свиней и аномальной жарой в Центральной России.

Участники рынка отмечали, что если оптовые цены на свинины не упадут, потребительская продукция подорожает на 5-12 процентов.