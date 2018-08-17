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В России предложили создать ведомство по повышению производительности труда
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В России предложили создать ведомство по повышению производительности труда 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: Газета.Ru
В России предложили создать государственный орган, который будет отвечать за повышение производительности труда на предприятиях страны, передает RT.
Авторы программы предлагают установить плановый среднегодовой рост производительности труда в России не менее 8% в год.
"Так как рост производительности труда в экономике страны невозможен без государственного стимулирования, нужно повысить уровень проблемы. Для этого необходимо ввести государственный орган и возложить на него контроль за выполнением данной программы. Он должен всячески поддерживать повышение производительности труда в России", — говорится в документе.
Среди других мер предлагается установить рост производительности труда как один из основных критериев оценки эффективности российских губернаторов.
Инициатива была направлена в Минэкономразвития.
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