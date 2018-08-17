В России предложили создать ведомство по повышению производительности труда

В России предложили создать государственный орган, который будет отвечать за повышение производительности труда на предприятиях страны, передает RT.

Авторы программы предлагают установить плановый среднегодовой рост производительности труда в России не менее 8% в год.

"Так как рост производительности труда в экономике страны невозможен без государственного стимулирования, нужно повысить уровень проблемы. Для этого необходимо ввести государственный орган и возложить на него контроль за выполнением данной программы. Он должен всячески поддерживать повышение производительности труда в России", — говорится в документе.

Среди других мер предлагается установить рост производительности труда как один из основных критериев оценки эффективности российских губернаторов.