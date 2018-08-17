Экс-глава ЦБ оценил угрозу нового дефолта в России

Экс-глава ЦБ: дефолт не угрожает России ни в каком виде

Дефолт в настоящее время не угрожает России ни в каком виде, и сейчас в экономике РФ вообще нет никакой аналогии с тем, что происходило в 90-е годы XX века. Об этом заявил в интервью ТАСС в 20-летнюю годовщину дефолта в России бывший председатель Банка России Сергей Дубинин (с 22 ноября 1995 года по 11 сентября 1998 года).

"У нас нет существенного государственного долга, тем более краткосрочного, внутреннего. Дефолт нам не угрожает ни в каком виде. Весь российский государственный долг, включая внешний, ниже 20% ВВП. И он сбалансирован по валютам. Плавающий валютный курс — это очень хорошее средство, которое никаких обещаний выплачивать долги по фиксированному курсу не дает. Никто этого и не ждет. В этом плане банковская система относительно устойчивая", — сказал он.

Ровно 20 лет назад, 17 августа 1998 года, Россия объявила технический дефолт по основным видам государственных долговых бумаг на общую сумму около $72,7 млрд Одной из главных причин кризиса было падение цен на нефть до $9,1 за баррель. По расчетам Московского банковского союза, потери экономики России от кризиса в августе 1998 года составили $96 млрд Российский ВВП в 1998 году сократился в три раза, до $150 млрд, внешний долг страны превысил $200 млрд Кроме того, втрое выросла инфляция, а весь кризисный период 1998-1999 годов население страны стало ассоциировать со словом "дефолт".

По мнению Дубинина, в 1998 году в российской экономике произошла болезненная "расчистка", которая позже привела к российской рыночной экономике, работающей банковской системе и финансовому рынку РФ.

"Позвольте сослаться на современного классика. Йозеф Шумпетер назвал такие кризисы креативным разрушением. Все-таки гибнет то, что плохо работает. Так что в 1998 году произошла расчистка, когда люди поняли и начали работать несколько по-другому. Я сейчас не вижу вообще аналогии с тем, что происходило в 90-е годы в экономике. Сейчас — нормальная рыночная экономика, финансовый рынок, работающая банковская система, отрасли, которых раньше не было. Все это возникло на расчищенном месте. Хоть такая расчистка и была болезненной", — сказал Дубинин.

Ускорение роста экономики

Российская экономика может раскрыть потенциал своего роста при качественном увеличении производительности труда, а также структурных преобразованиях, уверен Дубинин.

"Российская экономика нуждается в качественном увеличении производительности труда. Это беда очень старая в нашей стране — не знаю даже сколько десятилетий, если не столетий. Если Россия не выйдет на уровень производительности труда хотя бы среднеевропейский, то страна так и будет идти сложным путем. Неважно, даже если за счет какого-то ресурса, например приглашенных гастарбайтеров, увеличится объем ВПП. Важно, что не произойдет качественных изменений. Для этого нужны инвестиции. А для этого, в свою очередь, нужно сделать экономику привлекательной. Добиться этого можно с помощью структурных реформ — освободить предпринимателей от излишнего бремени, бюрократии, административного нажима, полицейского надзора и т. д. ", — полагает экс-глава ЦБ РФ.

Угроза мирового кризиса

Мировой экономике также сейчас вряд ли угрожает кризис масштаба 2008-2009 годов, добавляет Дубинин.