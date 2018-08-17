Реализация инициативы Белоусова замедлит рост ВВП, заявили в РСПП

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости . Реализация инициативы помощника президента РФ Андрея Белоусова по изъятию сверхдоходов ряда российских компаний приведет к сокращению инвестиционных и социальных программ и дефолту ряда предприятий, а также замедлит темпы роста ВВП страны, считают в РСПП

НЛМК, "Норникель", СУЭК, "Мечел", "Фосагро", "Уралкалий", "Акрон". Белоусов предложил президенту РФ рассмотреть вопрос об изъятии допдоходов металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до 500 миллиардов рублей в год. Исходя из текста письма Белоусова, которое имеется в распоряжении РИА Новости, под дополнительное изъятие могут попасть "Евраз" "Северсталь" , ММК, "Металлоинвест" "Алроса" , «Полюс», "Сибур"

Данный вопрос был рассмотрен на заседании комитета РСПП по налоговой политике 16 августа. Члены комитета поддержали консолидированную позицию РСПП, которая направлена председателю правительства и руководителям профильных министерств.

"Среди последствий возможного усиления нагрузки за счет данных необоснованных изъятий члены комитета указали на сокращение инвестиционных и социальных программ. Компании столкнутся с общим кризисом кредитоспособности и платежеспособности. Реализация инициативы приведет к дефолту ряда компаний", — сказано в сообщении РСПП.

Участники заседания отметили, что предлагаемая инициатива отличается избирательностью, недостаточной проработкой и слабой аргументацией, нарушает основные принципы налоговой системы, а также предпринимательской деятельности. «Реализация предложения окажет негативный эффект на конкурентоспособность и лидирующие позиции российских предприятий на мировом рынке, сопровождаемый отрицательным мультипликативным эффектом на смежные отрасли, что, в конечном итоге, приведет к сокращению налоговой базы и снижению темпов роста ВВП», — полагают представители союза.

Члены комитета также отметили, что, изъятие финансовых средств отнимает любые стимулы к повышению эффективности и производительности. «Предлагаемая инициатива приведет к невозможности исполнения майского указа президента РФ в части прорывного развития отраслей и наращивания экспорта несырьевых товаров», — говорится в сообщении.