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Эксперт: Экономический дефолт 1998 года не повторится
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Эксперт: Экономический дефолт 1998 года не повторится 

Вечерняя Москва 19 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Экономический кризис 1998 года был одним из самых тяжелых экономических кризисов в истории России.
В то время девальвация национальной валюты привела к снижению уровня производства и жизни россиян.
Финансовый омбудсмен Павел Медведев проанализировал причины дефолта 20-летней давности.
— Ужас двадцатилетней давности состоял в том, что правительство не могло наполнить бюджет и заимствовало на рынке. Так как дыра в бюджете была грандиозной, не похожей ни на что теперешнее, ее начали заполнять за счет заимствования, — пояснил эксперт в комментарии Nation News.
По его словам, россиянам не стоит опасаться повторения подобного экономического кризиса.
— Такого ужаса точно не может быть. Сейчас ничего похожего нет, — подчеркнул эксперт.
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