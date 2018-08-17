Эксперт: Экономический дефолт 1998 года не повторится

Экономический кризис 1998 года был одним из самых тяжелых экономических кризисов в истории России.

В то время девальвация национальной валюты привела к снижению уровня производства и жизни россиян.

Финансовый омбудсмен Павел Медведев проанализировал причины дефолта 20-летней давности.

— Ужас двадцатилетней давности состоял в том, что правительство не могло наполнить бюджет и заимствовало на рынке. Так как дыра в бюджете была грандиозной, не похожей ни на что теперешнее, ее начали заполнять за счет заимствования, — пояснил эксперт в комментарии Nation News.

По его словам, россиянам не стоит опасаться повторения подобного экономического кризиса.

— Такого ужаса точно не может быть. Сейчас ничего похожего нет, — подчеркнул эксперт.