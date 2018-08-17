РСПП заявил о рисках дефолта компаний и снижения темпов ВВП из-за инициативы Белоусова

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) назвал инициативу помощника президента Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у промышленников избирательной и слабо аргументированной, отметив, что она может привести к дефолту ряда компаний и снижению темпов роста ВВП. Такой вывод сделан по итогам внеочередного заседания Комитета РСПП по налоговой политике, прошедшего 16 августа, сообщили в РСПП.

В заседании комитета принимали участие представители компаний химической, металлургической и нефтехимической отраслей экономики. Они обсудили рассматриваемую инициативу о дополнительном изъятии доходов у предприятий данных секторов экономики.

«Участники отметили, что предлагаемая инициатива отличается избирательностью, недостаточной проработкой и слабой аргументацией, нарушает основные принципы налоговой системы, а также предпринимательской деятельности», — говорится в сообщении РСПП.

Среди последствий возможного усиления нагрузки за счет данных необоснованных изъятий члены комитета указали на сокращение инвестиционных и социальных программ.

«Компании столкнутся с общим кризисом кредитоспособности и платежеспособности. Реализация инициативы приведет к дефолту ряда компаний. Все это окажет негативный эффект на конкурентоспособность и лидирующие позиции российских предприятий на мировом рынке, сопровождаемый отрицательным мультипликативным эффектом на смежные отрасли, что, в конечном итоге, приведет к сокращению налоговой базы и снижению темпов роста ВВП», — отметили в РСПП.

В комитете также отметили, что изъятие финансовых средств у наиболее эффективных компаний системообразующих отраслей экономики отнимает любые стимулы к повышению эффективности и производительности предприятий.

«Предлагаемая инициатива приведет к невозможности исполнения майского указа президента РФ в части прорывного развития отраслей и наращивания экспорта несырьевых товаров», — отметили в РСПП.

В сообщении уточняется, что члены комитета поддержали консолидированную позицию РСПП, которая направлена председателю правительства Дмитрию Медведеву и руководителям профильных министерств.

Evraz, «Норникель», «Алроса», Ранее помощник президента Андрей Белоусов предложил главе государства Владимиру Путину изъять 513,7 млрд рублей сверхдоходов за 2017 год у металлургических, горнодобывающих, химических и нефтехимических компаний. Средства необходимы бюджету на выполнение майских указов, писало агентство Bloomberg . Помощник президента исходил из того, что в 2017 году EBITDA у металлургических и химических предприятий, работающих на экспорт, составила более 1,5 трлн рублей, в то время как налоговая нагрузка на такие компании ниже, чем на предприятия нефтегазового сектора. В список компаний, у которых предложено изъять сверхдоходы, вошли 14 предприятий, в числе которых НЛМК «Сибур» и др.