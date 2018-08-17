Стало известно, как принималось решение о дефолте-98

"Для россиян тот год надолго запомнился четырехкратной девальвацией рубля, потерей сбережений в банках и галопирующей инфляцией", — заявил Задорнов РИА Новости

Чтобы смягчить внешние шоки, российское правительство работало полгода. Но пересменка правительства затруднила проведение последовательной политики. Более того, Госдума не поддержала предложенный новым правительством пакет налоговых и бюджетных инициатив на сокращение бюджетного дефицита.

До дефолта Россия провела рыночную реструктуризацию своих внешних обязательств, отсрочив долги на 20 лет. Также был получен очередной транш от международных финансовых организаций. Но этого оказалось недостаточно.

Детали объявления дефолта Минфин и Центробанк готовили 14-16 августа 1998 года. Затем план был согласован с президентом России Борисом Ельциным

Вечером 16 августа, рассказал Михаил Задорнов, в Белом доме были собраны главы крупнейших российских компаний и банков. Здесь им было объяснены основные элементы предполагаемых изменений в валютной политике и обслуживании долга.

По мнению нынешнего руководителя банка «Открытие» Михаила Задорнова, решение о дефолте в равной степени затронуло всех — и государство, и олигархов, и рядовых граждан.

Так, добавил Задорнов, вся страна расплачивалась за непоследовательную политику первой половины 1990-х годов. Но в этом был и хороший момент: Россия извлекла уроки из своего недавнего прошлого, бюджет 1999 года уже был принят почти без дефицита. Так же планировались бюджеты и последние 20 лет.