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Задорнов: конгрессмены вводит санкции, чтобы показать свою крутизну перед выборами
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Задорнов: конгрессмены вводит санкции, чтобы показать свою крутизну перед выборами 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 17 августа — «Вести. Экономика». Санкционное давление США на Россию отчасти связано с желанием конгрессменов показать себя перед промежуточными выборами, намеченными на ноябрь, заявил глава банка «Открытие», бывший министр финансов Михаил Задорнов.
Михаил Задорнов
В конгресс США внесен законопроект о новых санкциях против России, в том числе о санкциях против госдолга и госбанков России. «Давайте четко расставим точки над i. В нашей Госдуме рождается очень много депутатских инициатив, но не все доходят до реализации. Так же и в США: есть инициативы, которые выдвигаются для внутриполитической игры и стремления заявить о себе. Не надо забывать, что в ноябре в США пройдут промежуточные выборы в конгресс, поэтому и республиканцам, и демократам надо показать свою активность перед избирателями», — отметил Задорнов в интервью РИА «Новости».
"Плохо, конечно, что политики соревнуются, как сделать России хуже, лишь бы обратить на себя внимание. Это в целом отражает отношение к нам американской политической элиты. Но я, все-таки, не верю, что пакет, заявленный несколькими конгрессменами, будет принят в нынешнем виде", — заявил Задорнов.
К сожалению, рынки уже начинают реагировать на эти ожидания, посетовал банкир. «Видимо, осенью еще в каком-то виде стоит ожидать новый виток санкций США», — заключил Задорнов.
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