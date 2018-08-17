Украинцев призвали не ездить на заработки в Россию

Омелян призвал украинцев не ездить на заработки в Россию

Министр объявил, что после закрытия железной дороги в Россию, поезда будут направлены в страны ЕС. По его словам, из 2013 года пассажиропоток в Россию сократился с 4 миллионов человек до 800 тысяч.

"Говорят, что там есть определенное количество работников. Но если вы хотите работать — то есть достаточное количество рабочих мест в Украине. Если вы хотите работать за рубежом — пожалуйста, есть страны ЕС. Там вы получите больше денег, комфортные условия в безопасности, защищенность своих прав", — сказал Омелян.