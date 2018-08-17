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Правительство не обсуждает изъятие свердоходов компаний
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Правительство не обсуждает изъятие свердоходов компаний 

Российская Газета 46 минут назад
Фото: Парламентская газета
Правительство считает нецелесообразным увеличение налогового бремени на бизнес в связи с получением компаниями дополнительной прибыли. Об этом заявил официальный представитель вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова.
По его словам, все решения по донастройке налоговой системы были приняты ранее, дополнительное увеличение нагрузки и изъятие прибыли правительством не обсуждается.
24 августа в Российском Союзе промышленников и предпринимателей пройдет совещание с участием первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова, помощника президента Андрея Белоусова и представителей крупного бизнеса.
На встрече будет обсуждаться вопрос выработки стимулов для того, чтобы дополнительная прибыль, полученная крупными отечественными предприятиями в результате снижения курса рубля, осталась в российской экономике в виде инвестиций в развитие производства и создание новых рабочих мест.
О планах изъять сверхдоходы у крупных компаний, в числе которых назывались "Северсталь", Алроса", "Норникель", Сибур" НЛМК, стало известно на прошлой неделе. По предварительным расчетам, это позволило бы собрать свыше полтриллиона рублей для выполнения майских указов.
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