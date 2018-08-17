Силуанов: Все решения по налогам в РФ приняты, дополнительный рост нагрузки нецелесообразен

МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ считает нецелесообразным увеличение налогового бремени на экспортеров, которые получат дополнительную прибыль из-за ослабления курса российского рубля, все решения по донастройке налоговой системы РФ уже приняты, дополнительное увеличение нагрузки на бизнес кабмин не обсуждает, сообщил журналистам официальный представитель первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова

"Правительство считает нецелесообразным увеличение налогового бремени в связи с получением бизнесом дополнительной прибыли. Все решения по донастройке налоговой системы были приняты ранее, дополнительное увеличение нагрузки и изъятие прибыли правительством не обсуждается", — сообщил он.