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Силуанов: Все решения по налогам в РФ приняты, дополнительный рост нагрузки нецелесообразен
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Силуанов: Все решения по налогам в РФ приняты, дополнительный рост нагрузки нецелесообразен 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ считает нецелесообразным увеличение налогового бремени на экспортеров, которые получат дополнительную прибыль из-за ослабления курса российского рубля, все решения по донастройке налоговой системы РФ уже приняты, дополнительное увеличение нагрузки на бизнес кабмин не обсуждает, сообщил журналистам официальный представитель первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова.
"Правительство считает нецелесообразным увеличение налогового бремени в связи с получением бизнесом дополнительной прибыли. Все решения по донастройке налоговой системы были приняты ранее, дополнительное увеличение нагрузки и изъятие прибыли правительством не обсуждается", — сообщил он.
Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов предложил рассмотреть вопрос об изъятии допдоходов металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до 500 миллиардов рублей в год. В четверг стало известно, что ряд руководителей этих компаний приглашены 24 августа на совещание с Белоусовым, которое состоится в РСПП.
Исходя из текста письма Белоусова, под дополнительное изъятие могут попасть "Евраз", НЛМК, "Норникель", "Северсталь", ММК, "Металлоинвест", СУЭК, "Мечел", "Алроса", «Полюс», "Сибур", "Фосагро", "Уралкалий", "Акрон".
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