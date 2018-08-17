Правительство считает нецелесообразным увеличение налогов для бизнеса 

Правительство считает нецелесообразным увеличение налогового бремени на бизнес, заявил официальный представитель первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова.
«Правительство считает нецелесообразным увеличение налогового бремени в связи с получением бизнесом дополнительной прибыли. Все решения по донастройке налоговой системы были приняты ранее, дополнительное увеличение нагрузки и изъятие прибыли правительством не обсуждается», — сообщил он.
Он отметил, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече Силуанов и помощника президента Андрея Белоусова с представителями бизнеса в Российском союзе промышленников и предпринимателей 24 августа.
«В ходе встречи будет обсуждаться вопрос выработки стимулов и создания комфортных условий для того, чтобы дополнительная прибыль, полученная рядом предприятий в результате снижения курса рубля, осталась в российской экономике, была направлена на инвестиции и развитие, создание новых рабочих мест», — сказал он.
Ранее Белоусов предложил главе государства Владимиру Путину изъять 513,7 млрд рублей сверхдоходов за 2017 год у металлургических, горнодобывающих, химических и нефтехимических компаний. Средства необходимы бюджету на выполнение майских указов, писало агентство Bloomberg.
Помощник президента исходил из того, что в 2017 году EBITDA у металлургических и химических предприятий, работающих на экспорт, составила более 1,5 трлн рублей, в то время как налоговая нагрузка на такие компании ниже, чем на предприятия нефтегазового сектора. В список компаний, у которых предложено изъять сверхдоходы, вошли 14 предприятий, в числе которых НЛМК, Evraz, «Норникель», «Алроса», «Сибур» и другие.
Накануне стало известно, что Белоусов предложил провести встречу главам 14 компаний, попавших в список. Об этом RNS рассказали два источника в компаниях, руководителей которых пригласили на встречу. Мероприятие назначено на 24 августа. Также инициатива об изъятии сверхдоходов у промышленников будет обсуждаться на уровне вице-премьеров на следующей неделе, рассказал RNS источник в правительстве РФ.