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Минфин предложил снять ограничения по зарубежным счетам россиян
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Минфин предложил снять ограничения по зарубежным счетам россиян 

RB.ru 11 минут назад
Фото: RB.ru
В документе предлагается с 1 января 2020 года снять ограничения на получение налоговыми резидентами России средств от нерезидентов на счета, открытые в других странах. При этом поправка будет распространяться только на счета, открытые в государствах, которые входят в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Подробный список стран-участниц соглашения будет опубликован на сайте ФНС.
Министерство предлагает освободить от отчетности о своих зарубежных счетах россиян, которые проживают за границей более 183 дней в году. Предполагается, что от необходимости отчитываться перед налоговой службой освободятся и те, кто имеет на зарубежных счетах не более 600 тысяч рублей.
Кроме того, в случае принятия законопроекта юридическим лицам с 2020 года не придется возвращать в страну экспортную выручку в том случае, если сделка проходила в рублях. При этом пункт не будет касаться государственных учреждений.
Издание отмечает, что валютная либерализация — только один законопроект из новой стратегии министерства, направленного на трансформацию экономики.
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