Минфин предложил снять ограничения по зарубежным счетам россиян

Министерство предлагает освободить от отчетности о своих зарубежных счетах россиян, которые проживают за границей более 183 дней в году. Предполагается, что от необходимости отчитываться перед налоговой службой освободятся и те, кто имеет на зарубежных счетах не более 600 тысяч рублей.

Кроме того, в случае принятия законопроекта юридическим лицам с 2020 года не придется возвращать в страну экспортную выручку в том случае, если сделка проходила в рублях. При этом пункт не будет касаться государственных учреждений.

Издание отмечает, что валютная либерализация — только один законопроект из новой стратегии министерства, направленного на трансформацию экономики.