Призрак дефолта бродит по России

Пора уже дню 17 августа присвоить какое-то почетное наименование в календаре — например, День Дефолта. Конечно, праздником его назвать сложно, но выходной власти в этот день могли бы объявить — в качестве компенсации тех материальных и моральных страданий, что понесло население в августе 1998 года.

Ну, а если серьезно, то как журналист, давно пишущий на экономические темы, могу засвидетельствовать: каждый год под 17 августа повторяется одно и то же. Корреспонденты от лица широких народных масс задают экспертам — экономистам, финансистам, банкирам, чиновникам — вопрос: «Возможно ли повторение дефолта?». А поскольку в этом году дефолт отмечает круглую дату — двадцатилетие — то животрепещущим вопросом задались буквально все средства массовой информации: и телевизионные, и печатные, и электронные, которых 20 лет назад еще и в помине не было…

Ответы экспертов — начиная с участников тех давних событий и заканчивая юными аналитиками наших дней — оказались вполне единодушными: «нет, подобное в современной России невозможно», «повторение полностью исключено», «наша страна выучила и усвоила уроки того кризиса».

Ой ли? Вовсе не претендуя на роль эксперта, я бы не был так категоричен и придержал бы оптимистические оценки до лучших времен.

На первый взгляд, аргументы тех, кто утверждает, что подобное больше невозможно, кажутся вполне убедительными. 20 лет назад российская финансовая система рухнула под тяжестью непомерных внешних долгов, а также в результате обвала внутренней финансовой пирамиды ГКО-ОФЗ. Защититься от этих угроз бюджету было нечем, поскольку все резервы страны составляли жалкие $15 млрд, а к середине августа — и вовсе $9 млрд: во много раз меньше долговых обязательств.

Сегодня все выглядит совсем иначе: в тучные нулевые Россия своевременно погасила львиную долю своих внешних долгов, и теперь их уровень составляет лишь 13% ВВП — едва ли не самый низкий в странах «большой двадцатки». Пирамиды гособлигаций у нас не существует в принципе, а международные резервы ЦБ превышают $458 млрд Плюс в Фонде национального благосостояния, которым управляет Минфин в целях поддержания бюджета — порядка $77 млрд Казалось бы — небо и земля по сравнению с 1998 годом: о чем тут волноваться!

Но если не апеллировать к далеким 90-м, а посмотреть тенденцию последних лет, то приведенные цифры выглядят не так уж убедительно. Государственный долг у нас довольно активно растет: согласно свежим данным Росстата , размер внешней задолженности в этом году увеличился на 30%, а внутренней — почти на 15%. К тому же, у России — внушительный корпоративный долг (порядка $460-480 млрд), большая часть которого висит на госкорпорациях и госбанках. Чтобы свести концы с концами в федеральном бюджете, Минфин вынужден заимствовать все больше, а Россия, соответственно, все активнее живет в долг. Что, соответственно, повышает финансовые риски страны.

Да и резервы наши год от года сокращаются — десять лет назад они были раза в три больше, а Резервный фонд, долгое время исправно служивший «загашником» правительства, и вовсе приказал долго жить, слившись с Фондом национального благосостояния.

Но самое главное — не в этом. Когда наши люди задают вопрос о возможности повторения дефолта, их на самом деле интересует вовсе не устройство отечественной финансовой системы и долговые взаимоотношения с другими государствами. Их волнует: какова вероятность, что снова ухнется рубль, как тогда, в 98-м — со всеми вытекающими последствиями в виде взлета инфляции, потери сбережений, снижения доходов. Так вот, на мой взгляд, вероятность подобного развития событий сегодня весьма высока.

Доказательством тому— вся наша новейшая история с кризисами 2008 и 2014 годов: рубль пикировал по такой же крутой траектории, как и 20 лет назад, а население оказывалась в ситуации ничуть не лучшей, чем тогда. Да и события нынешнего августа не способствуют приливу оптимизма: курс рубля уже упал почти на 10%, а эксперты в один голос утверждают, что главное падение еще впереди. На смену тем факторам риска, что висели дамокловым мечом над нашей экономикой в конце 90-х, пришли новые: например, западные санкции, которые, как оказалось, вполне способны обрушить курс российской национальной валюты. А некоторые старые факторы никуда и не девались за два десятилетия: как тогда наша экономика зависела от мировых цен на нефть, так и сейчас зависит — что и было наглядно продемонстрировано в 2008 и 2014 годах.

Одним словом, за двадцать прошедших лет наши денежные власти так и не построили финансовую систему, которая защищала бы нас, обычных граждан, от последствий катастрофических обвалов рубля, которые случаются в России с пугающей периодичностью, и каждый раз перерастают в полномасштабные экономические кризисы. Поэтому, мне кажется, что нынешний ответ экспертов на вопрос о возможности повторения дефолта выглядит, мягко говоря, неполным. Честный ответ звучит так: дефолт по сценарию 1998 года — невозможен, но новый экономический кризис с падением курса рубля — неизбежен. Вопрос только в том, когда он случится. Вполне возможно, что ждать осталось совсем недолго: очередной виток санкционной войны уже не за горами. С Днем Дефолта вас, сограждане!

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