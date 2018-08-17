20 лет дефолту. Могло ли быть по-другому?

фото из архива редакции20 лет дефолту. Могло ли быть по-другому?Ровно 20 лет назад, 17 августа 1998 года произошел дефолт. Насколько была неизбежна девальвация, можно ли было выйти из ситуации, не обрушив экономику страны — на эти и другие вопросы отвечает главный экономист Альфа-Банка , руководитель Центра макроэкономического анализа Наталия Орлова

— Насколько неизбежным был дефолт?

Дефолт был совершенно неизбежен. После развала СССР Россия стала правопреемницей его внешних долгов для того, чтобы получить членство в Парижском клубе, дающее ей, в свою очередь, возможность взыскивать долги со стран третьего мира. Кроме того, страна переживала глубокий структурный кризис. Оба эти фактора означали, что страна была вынуждена заимствовать средства для финансирования дефицита бюджета, при этом значительная часть этих заимствований по сути уходила на обслуживание старых долгов, которые были просто бременем для экономики. С 1991 по 1998 год экономика постоянно балансировала на гране кризиса/дефолта. Падение цен на нефть в 1998 просто сделало невозможным дальнейшее расширение долговой пирамиды, но сам дефолт был предопределен огромным объемом унаследованных долгов и глубиной экономического кризиса начала 1990х.

— Можно ли было мягче выйти из ситуации, не обрушивая экономику?

Экономика в 1998 году сжалась лишь на 5%, это очень умеренное падение на фоне, например, кризиса 2008 года, когда падение ВВП составляло почти 8%. Кроме того, значительная девальвация рубля в 1998 сделала экономику гораздо более конкурентоспособной и обеспечила дальнейший экономический рост. То, что дефолт 1998 года воспринимается как очень тяжелый экономический шок, связано с тем, что он стал завершающим аккордом в периоде экономического спада 90-х: с 1991 по 1998 год экономический рост был зафиксирован только в 1997 году, и составил он всего около 1%, до этого экономика постоянно падала.

— Есть мнение, что последствия дефолта пошли на пользу российской экономике, с учётом того, что многие сектора покинули иностранные производители?

Речь скорее должна идти о позитивных последствиях девальвации для российской экономики. Ослабление курса создало несколько положительных эффектов. Во-первых, напрямую и через высокую инфляцию оно обнулило огромный объем накопленных в экономике долгов, так называемых неплатежей, которые парализовывали работу реального сектора. Суммарно они достигали 50% ВВП к моменту кризиса 1998 года. Во-вторых, девальвация переключила спрос с импортной на российскую продукцию, то есть предприятия не только освободились от груза задолженности, но и получили рост спроса на свою продукцию. Присутствие иностранных производителей после 1998 года, наоборот, стало расти, хотя было очень низким в 1990-е.

— Какие уроки можно извлечь из дефолта: для страны, для хозяйствующих субъектов, для домохозяйств?

Урок любого дефолта в том, что нужно просчитывать свои финансовые возможности и заимствовать на эффективные проекты. Рост долга должен обязательно транслироваться в рост ВВП, только так можно гарантировать обслуживание обязательств. При этом следует понимать, что дефолт 1998 был обусловлен решением России взять на себя долги СССР и был следствием исключительных обстоятельств, в которых оказалась страна в 90-е годы.