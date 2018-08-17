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Внешний госдолг России обновил минимум
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Внешний госдолг России снизился до минимума с 2012 года 

Вести Экономика 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Объем внешнего государственного долга России сократился до минимального уровня за последние 6 лет.
Внешний госдолг РФ в июле этого года снизился на $3,629 млрд По состоянию на 1 августа 2018 г. показатель составил $47,332 млрд Это наиболее низкое значение с мая 2012 г. Об этом свидетельствуют данные по структуре государственного внешнего долга России, опубликованные Минфином РФ.
На протяжении последних 6 лет объем внешнего госдолга РФ в среднем колебался в диапазоне от $48 млрд до $56 млрд Более низкое значение по сравнению с показателями по состоянию на 1 августа 2018 г. было зафиксировано по состоянию на 1 мая 2012 г. на уровне $41,734 млрд
Без учета государственных гарантий в иностранной валюте ($10,492 млрд) объем внешнего долг России по состоянию на 1 августа 2018 г. составляет $36,839 млрд По данным Минфина РФ, это минимальное значение с июня 2017 г. ($36,832 млрд).
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