Ещё
Fitch сохранило рейтинг РФ на уровне «BBB-» с позитивным прогнозом
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.05
76.76
76.50
Прогноз
20.08 – 27.08
$
69.50
78.54
Индексы и котировки Brent
71.75
+0.01 Золото
1181.08
+0.07 РТС
1052.74
–0.24
Динамика валют
EUR / USD
17.08
1.1439
–0.0127
05.08
1.1565
16.08
12.08
07.08

Fitch сохранило рейтинг РФ на уровне «BBB-» с позитивным прогнозом 

Говорит Москва 18 минут назад
Фото: Говорит Москва
Специалисты заявили, что российская экономика хорошо справилась с новым раундом санкций США, объявленными в апреле.
Согласно ожиданиям международного рейтингового агентства, рост ВВП страны достигнет 1,8% в 2018 году и затем замедлится до 1,5% в 2019-ом, отражая влияние введения налога на добавленную собственность, но частично смягчённое перспективами более высоких пенсионных выплат и своевременным осуществлением расходов в приоритетных областях.
Новый рейтинг прокомментировал вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По его словам, такое решение агентства — это признание устойчивости экономики к внешним шокам и высокая оценка качества макроэкономического регулирования в России.
Говорит Москва: последние новости
Минтранс разработал ответ Киеву на случай прекращения железнодорожного сообщения Nord Stream 2 получил все разрешения на строительство газопровода в России Антон Силуанов рассказал о возможных ответных санкциях против США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Внешний госдолг России достиг рекорда74
Московские квартиры начали исчезать из продажи10
Денег нет: россиянам грозит долговая яма119
Названы границы, ниже которых доллар и евро не упадут53
Предсказана неизбежность нового кризиса22
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:38
Россиян c зарубежными счетами ждет сюрприз
Личный счет
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение