Fitch сохранило рейтинг РФ на уровне «BBB-» с позитивным прогнозом

Специалисты заявили, что российская экономика хорошо справилась с новым раундом санкций США, объявленными в апреле.

Согласно ожиданиям международного рейтингового агентства, рост ВВП страны достигнет 1,8% в 2018 году и затем замедлится до 1,5% в 2019-ом, отражая влияние введения налога на добавленную собственность, но частично смягчённое перспективами более высоких пенсионных выплат и своевременным осуществлением расходов в приоритетных областях.