Минфин обрадовали слова Fitch о РФ

Силуанов назвал прогноз Fitch признанием устойчивости российской экономики

Минфин не оставил без внимания слова рейтингового агентства о состоянии экономики России после санкционных мер США

Международное рейтинговое агентство Fitch объявило, что российская экономика хорошо переносит новые раунды американских санкций. Однако, это не означает, что дополнительных санкционных мер, которые могут оказаться более жесткими, ожидать не стоит.

«Сохраняются риски для гибкости суверенного финансирования, доступа частного сектора к международному финансированию, риски макроэкономической волатильности и оценки перспектив роста», — сообщает Fitch.

В свою очередь, в Министерстве финансов России поприветствовали такое решение агентства о рейтинге страны. Как заявил министр финансов Антон Силуанов , оно является показателем устойчивости российской экономики.

«Решение агентства является признанием устойчивости нашей (российской — прим. ред.) экономики к внешним шокам и высокой оценкой качества макроэкономического регулирования в РФ», — передает ТАСС заявление министра.

Также он отметил, что увеличение уверенности в экономике улучшит и суверенный рейтинг страны.