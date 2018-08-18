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В РФ может появиться новое ведомство для контроля за повышением производительности труда
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В РФ может появиться новое ведомство для контроля за повышением производительности труда 

ТК «Звезда» 50 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Авторы программы отметили, что плановый среднегодовой рост производительности труда в России следует установить на показателе не менее 8% ежегодно. Это должно обеспечить рост ВВП страны минимум на 3-5% каждый год, уточняют они.
В России может появиться новое ведомство, которое будет отвечать за повышение производительности труда на предприятиях страны. Соответствующая инициатива вошла в программу «Опора России», которая уже была направлена в Минэкономразвития.
По мнению авторов программы, плановый среднегодовой рост производительности труда в России следует установить на показателе не менее 8% ежегодно, что, по мнению инициаторов задумки, обеспечит рост ВВП страны минимум на 3-5% каждый год.
«Так как рост производительности труда в экономике страны невозможен без государственного стимулирования, нужно повысить уровень проблемы. Для этого необходимо ввести государственный орган и возложить на него контроль за выполнением данной программы», — отмечается в сообщении.
Между тем вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников пояснил, что такая система является не только экономической, но и социокультурной. По его словам, такие государственные программы и специальные органы уже имеются во всех странах, где наблюдается высокая производительность труда. При этом, подчеркивает Пищальников, таким образом создается новая культурная парадигма.
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