Германия не откажется от «Северного потока — 2» из-за США, заявили в СДПГ

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости . Глава Социал-демократической партии Германии Андреа Налес заявила, что ФРГ не будет отказываться от договоренностей в сфере энергетической политики из-за позиции США по данному вопросу.

Ранее президент США Дональда Трамп заявил, что Германия полностью контролируется Россией через поставки газа. Он считает совершенно неприемлемым, что ФРГ платит миллиарды за российский газ и планирует построить для него новый трубопровод ("Северный поток-2"), тогда как Соединенные Штаты должны ее защищать как союзника по НАТО , тратя на оборону непропорционально больше Берлина.

"Этот газопровод ("Северный поток-2" — ред.) строится европейским консорциумом. Мы не можем позволить того, чтобы нас отговаривали от наших договоренностей в сфере энергетической политики только потому, что американский президент не может с этим смириться", — заявила Налес в интервью медиа-группе Funke.

"Мы получаем энергопоставки от многих стран. Еще один газопровод не сделает нас зависимыми от России", — добавила глава СДПГ.

США неоднократно заявляли, что выступают против газопровода из России в Европу «Северный поток-2», и что компании, работающие с этим проектом и другими российским экспортными трубопроводами, находятся под угрозой санкций. По итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным американский лидер Трамп 16 июля заявил, что США будут конкурировать с «Северным потоком-2» с помощью поставок СПГ (сжиженный природный газ).

Россия неоднократно заявляла, что проект строительства газопровода «Северный поток-2» является чисто коммерческим, попытки его заблокировать носят политический характер.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим «Северным потоком». Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору «Северного потока-2», осталось получить разрешения на строительство только от Дании.