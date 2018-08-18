Нацпроект РФ по производительности труда обойдется в 50 млрд руб

МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Расходы федерального и региональных бюджетов РФ на реализацию нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» могут составить 49,5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Президент РФ Владимир Путин после инаугурации 7 мая подписал новый майский указ, определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Согласно указу, к 2024 году РФ должна достигнуть 5% ежегодного роста производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить финальные варианты соответствующих национальных проектов и комплексного плана по инфраструктуре до 15 августа.

"Общий объем бюджетного финансирования проекта может составить 49,5 миллиардов рублей за все шесть лет реализации нацпроекта", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Минэкономразвития агентству сообщили, что министерство разработало проект паспорта нацпроекта и направило его в правительство РФ. Дальнейшая работа на ближайшее время будет заключаться в доработке федеральных проектов, а также подготовке паспорта национального проекта к утверждению на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам — до 1 октября 2018 года.

РАСХОДЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Разработчики рассчитывают направить 28,8 миллиардов рублей на адресную поддержку предприятий, около 6,7 миллиардов рублей — на системные меры по повышению производительности труда, почти 14 миллиардов рублей на поддержку занятости населения, сообщил источник агентства в правительстве.

Предполагается постепенное достижение целевых показателей, зафиксированных в указе президента. Так, по итогам 2021 года рост производительности на предприятиях составит 3,1%, в 2024 году достигнет целевых 5%, отметил собеседник.

"В 2021 году предполагается выйти на показатель, когда в проекте будут участвовать 57 регионов. По итогам 2024 года в него будут включены 85 субъектов РФ", — продолжил он. По числу охваченных проектом предприятий планируемый показатель составляет около 4 тысяч организаций по итогам 2021 года, в 2024 году — 10 тысяч компаний.

В пресс-службе Минэкономразвития пояснили, что бюджет нацпроекта обсуждается в настоящее время и еще не утвержден.

По оценочным экспертным данным, к 2022 году вклад проекта в экономику может составить 1% ВВП РФ, это порядка 1 триллиона рублей, сказал источник.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

В рамках нацпроекта предполагается использование целого спектра мер, направленных на информирование, вовлечение и стимулирование предприятий на повышение производительности труда, на снижение административно-регуляторных барьеров, сообщили в министерстве.

Компании, у которых будет расти производительность, будут получать приоритетный доступ к уже определенным мерам господдержки, пояснил источник агентства в правительстве. Это не требует новых финансовых ресурсов от государства, но мотивирует компании. Например, уже сейчас существует совместная с Фондом развития промышленности программа, которая позволяет получить доступ к дешевому финансированию компаниям с хорошим уровнем производительности.

Планируется также масштабная работа по экспертной поддержке предприятий, создание коробочных решений и применение инновационных технологий для их распространения, сообщили в министерстве. Это позволит добиться максимального охвата предприятий, добавили в министерстве.

ВЫХОД НА НОВЫЕ РЫНКИ

Еще одним из направлений работы станет создание форматов поддержки компаний для их непрерывной заинтересованности в улучшениях и росте производительности. Здесь серьезная роль отводится поддержке компаний при выходе на новые рынки (внутренние и внешние), участие в пилотных проектах по цифровой трансформации и ряд других, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Разработчики проекта исходят из того, что у большинства средне-крупных компаний не развит сбыт — как на внутреннем рынке, так и на внешнем, пояснил источник в правительстве. География экспорта очень ограничена — максимум страны ближнего зарубежья или СНГ.

Минэкономразвития уже реализует пилотный проект по поддержке компаний в вопросах экспорта, продолжил собеседник. Для компаний проводятся тренинги, в ходе которых предприятия пошагово проходят все стадии выхода на внешний рынок, а результатом такой практики становится выход на реальный экспортный контракт. В вопросах поддержки экспорта идет взаимодействие и с Российским экспортным центром. «Эти наработки будут использоваться в рамках нацпроекта», — добавил собеседник.

В вопросах внутреннего сбыта пока нет таких партнеров, как РЭЦ, и формат поддержки предприятий еще обсуждается, продолжил собеседник.

ОБУЧЕНИЕ И ЗАНЯТОСТЬ

"Важной частью национального проекта станет обучение — оно затронет руководителей высшего звена в регионах и на предприятиях, проектные офисы предприятий, а также линейных руководителей и рабочий персонал", — сообщили в министерстве.

Планируется комплексное решение реформирования системы занятости в регионе, включая вопросы снижения дисбаланса спроса и предложения рабочей силы, создания новых рабочих мест, активизации взаимодействия работодателей, служб занятости, образовательных учреждений и других участников рынка труда.

Важно не недооценивать составляющую проекта по эффективному рынку труда с точки зрения подготовки людей, отметил источник агентства. Разработчики исходят из ситуации демографического провала, из-за которого в ближайшее время с рынка труда уйдет значительное количество людей трудоспособного возраста.