СМИ сообщили о подготовке в США нового пакета санкций против «Северного потока — 2»

Новый пакет санкции США против компаний, которые участвуют в проекте газопровода «Северный поток — 2», находится в высокой стадии проработки. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.

Отмечается, что в настоящее время проект санкций проходит процесс обсуждения. По данным издания, санкции могут быть введены в течение нескольких недель.

При этом газета подчёркивает, что санкции нацелены на то, чтобы остановить строительство газопровода в связи с опасениями, что он «усилит зависимость Европы от российского газа».

По словам одного из чиновников, работу над мерами завершают Белый дом, Госдепартамент , а также министерства торговли и энергетики.

В середине июля стало известно о внесении в конгресс США проекта закона о введении санкций в отношении «Северного потока — 2».