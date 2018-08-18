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США готовят новый удар по «Северному потоку — 2»
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СМИ сообщили о подготовке в США нового пакета санкций против «Северного потока — 2» 

RT на русском 30 минут назад
Новый пакет санкции США против компаний, которые участвуют в проекте газопровода «Северный поток — 2», находится в высокой стадии проработки. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.
Отмечается, что в настоящее время проект санкций проходит процесс обсуждения. По данным издания, санкции могут быть введены в течение нескольких недель.
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При этом газета подчёркивает, что санкции нацелены на то, чтобы остановить строительство газопровода в связи с опасениями, что он «усилит зависимость Европы от российского газа».
По словам одного из чиновников, работу над мерами завершают Белый дом, Госдепартамент, а также министерства торговли и энергетики.
В середине июля стало известно о внесении в конгресс США проекта закона о введении санкций в отношении «Северного потока — 2».
Эксперт Сергей Чижов прокомментировал НСН сложившуюся вокруг газопровода ситуацию.
RT на русском: последние новости
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Комментарии13  Ещё 3 источника 
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