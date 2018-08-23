«Чтобы вымерли все»: зачем Украина повысила тарифы на газ

Вадим Рабинович. Власти Украины повышают цены на газ, чтобы украинцы «вымерли». Об этом местному каналу «112» заявил депутат Верховной рады

По его мнению, власти должны не только не повышать цены, но и снизить их втрое, так как могут себе это позволить. Однако мешают этому правительство и «три-четыре» олигарха, которых не интересует будущее Украины, а также отсутствие политической воли.

«Им все равно, что будет. Им и надо, чтобы вымерли все», — уверен Рабинович.

Рост газовых тарифов для населения является одним из условий выдачи Украине нового транша от Международного валютного фонда , который был обещан стране еще в 2017 году, однако до сих пор не был перечислен.