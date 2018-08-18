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В США не исключили введения санкций против «Северного потока-2» в ближайшие недели
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В США не исключили введения санкций против «Северного потока-2» в ближайшие недели 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
По предварительным данным, санкции прорабатывали в Белом доме, Госдепартаменте, министерствах торговли и энергетики. «Коммерсант» уточняет, что единственный вопрос, который ещё обсуждается, — это вводить ли их только в отношении компаний, участвующих непосредственно в прокладке трубопровода через Балтийское море. Не исключено, что ограничения коснутся также банков и фирм, участвующих в финансировании проекта.
При этом от комментариев отказались как в Белом доме, так и в администрации канцлера ФРГ, и в компании-операторе «Северного потока — 2».
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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